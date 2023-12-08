ملاحقة مرتكبي الحادث.. استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصاروخين

أ أ

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، عن تعرضها لهجوم بصاروخين من دون أن ترد أبناء عن وقع إصابات في مجمع السفارة. اضافة اعلان





ملاحقة مرتكبي الحادث وتقديمهم للعدالة



بيان من المتحدث الرسمي للسفارة حول الحادث



لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن



السفارة تطالب بحماية الدبلوماسيين وشركاء التحالف



ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، القيادات الأمنية لملاحقة مرتكبي الاعتداء واعتقالهم وتقديمهم للعدالة.وذكرت السفارة في بيان أن المؤشرات تدل على أن الهجوم نفذته جماعات موالية لإيران، إلا أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في العراق، "إن صاروخين استهدفا مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، في الساعات الأولى من صباح الجمعة".وأضاف في بيان: "في حوالي الساعة 4:15 صباح الجمعة 8 من ديسمبر، تعرضت السفارة الأمريكية لهجوم بصاروخين، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في مجمع السفارة".ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن، لكن السفارة قالت إن "المؤشرات تشير إلى أن الهجمات شنتها المليشيات المتحالفة مع إيران، والتي تعمل بحرية في العراق".وجاء في بيان السفارة: "ندعو حكومة العراق مرة أخرى، كما فعلنا في مناسبات عديدة، إلى بذل كل ما في وسعها لحماية الموظفين الدبلوماسيين والمنشآت وشركاء التحالف".وأضاف البيان: "نؤكد مجددًا أننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس، وحماية أفرادنا في أي مكان في العالم".