مقتل 954 مدنيا وإصابة الآلاف في قصف جوي ومدفعي بالسودان

قصف جوي ومدفعي في السودان: اضافة اعلان



تسبب قصف جوي ومدفعي متبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مقتل 954 مدنيا وإصابة 2434 آخرين.وبحسب تقرير جديد لمبادرة "محامو الطوارئ" فقد وقعت الخسائر في ولاية الخرطوم ومدينتي الأبيض بشمال كردفان ونيالا بجنوب دارفور.وأوضح التقرير أنه من بين القتلى 130 طفلاً و94 امرأة، وأن مدن ولاية الخرطوم سجلت 647 قتيلا والأبيض 79 قتيلا ونيالا 228 قتيلا.وتعرضت 17 مؤسسة طبية للقصف المدفعي والجوي بالولايات الثلاث فضلا عن أعيان مدنية أخرى شملت القصر الجمهوري والمتحف القومي.كما طال القصف مطاري الخرطوم والأبيض والمنازل والمدارس ومحطات المياه وشبكات الكهرباء والاتصالات والمحاكم والمساجد والجسور والأسواق.وكانت الحرب قد اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وسرعان ما توسعت دائرة القتال لتشمل عدة مناطق بإقليمي دارفور وكردفان.أيضا رصد التقرير نوعية الأسلحة الثقيلة لكلا الطرفين ومناطق تمركزها في مناطق الخرطوم المختلفة، فضلا عن نوعية الطائرات المقاتلة التي تستخدمها القوات المسلحة السودانية وبلدان المنشأ لهذه الأسلحة.ونوه أن الجيش يستهدف قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة من منطقة الشجرة العسكرية “المدرعات” وسلاح المهندسين ومنطقة وادي سيدنا العسكرية.