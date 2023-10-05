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صحيفة تواصل الالكترونية

خلال حفل تخريج..

مقتل 54 شخصا في هجوم مسيرات على كلية عسكرية بدولة عربية

الجيش السوري
عرض عسكري
أ أ
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كشفت وسائل إعلام عن مقتل 54 شخصا في هجوم مسيرات على كلية عسكرية بحمص وذلك  خلال حفل تخريج.

هجوم على كلية عسكرية في حمص:

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كما خلف الهجوم عشرات الجرحى من الطلاب الضباط  بالتزامن مع حضور وزير الدفاع علي عباس في الكلية.

 وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا" فقد تم مقتل مدنيين وعسكريين وأصيب العشرات جراء اعتداء إرهابي بالطائرات المسيرة استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أنه  "إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص".

وأوضحت أن ذلك تم عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال.

وأضاف البيان أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً.

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