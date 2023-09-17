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مقتل 14 شخصًا في تحطم طائرة بالبرازيل

تحطم طائرو بالبرازيل
الطائرة المحطمة في البرازيل
أ أ
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ذكرت محطة سي.إن.إن نقلًا عن رئيس بلدية محلي أن طائرة تحطمت في ولاية الأمازون في شمال البرازيل، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا.اضافة اعلان
وقع الحادث في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة الولاية، أمس السبت.

مقتل 14 شخصًا

وفي مقابلة مع محطة سي.إن.إن البرازيل أكد إدسون دي باولا رودريجز رئيس بلدية بارسيلوس تحطم طائرة متوسطة الحجم، وقال إن 12 سائحًا كانوا على متن الطائرة إضافة إلى طيار ومساعد طيار وقتلوا جميعًا في الحادث.
وذكرت بعض وسائل الإعلام البرازيلية أن مواطنين أمريكيين من بين القتلى.

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