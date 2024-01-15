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مقتل وإصابة العشرات بانفجار مستودع تجاري في هذه الدولة

انفجار سيارة
انفجار
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قُتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين الاثنين في انفجار مستودع تجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الإثنين، حسبما قالت السلطات المحلية.

انفجار مستودع تجاري


وفي التفاصيل، أوضح مكتب المدعي العام ووزارة حالات الطوارئ في بيان مشترك إنه تم فتح تحقيق جنائي في "مخالفة قواعد السلامة من الحرائق".

وقال مكتب المدعي العام "ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق في المستودع إلى ستة قتلى".

وكانت السلطات قد تحدثت في وقت سابق عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 24 آخرين بجروح.

أضرار مادية ودخان كثيف


وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية مبنى سقفه مدمّر جزئيا ويتصاعد منه دخان رمادي كثيف وعناصر إنقاذ يعملون وسط الأنقاض.

وخلال الأسبوع الماضي، توفي أربعة أطفال حديثي الولادة في حريق في مستشفى للولادة في باكو. وفُتح تحقيق حينها في "مخالفة قواعد السلامة" وأظهرت المعلومات الأولية أن الحريق كان سببه ماس كهربائي.

كذلك في أبريل 2022، أدّى انفجار إلى مقتل شخص وإصابة 37 آخرين في ملهى ليلي في باكو بسبب تسرّب من خزان غاز مسال في المنشأة.

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