مقتل إيراني احتجز 15 رهينة داخل قطار بسويسرا

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قالت الشرطة السويسرية، إن طالب لجوء إيرانيًا، يبلغ من العمر 32 سنة مسلحًا بفأس وسكين، احتجز 15 رهينة في قطار بين بولم وإيفردون ليه باين لأربع ساعات تقريبًا، حتى اقتحمت الشرطة القطار وقتلت الرجل في وقت متأخر من أمس الخميس.





إيراني يحتجز 15 رهيبة في قطار لمدة أربع ساعات



لم يعلن عن هدف منفذ العملية



ووقعت الحادثة في بلدة إسير سو شومفو على خط القطار الرابط بين بولم وإيفردون لي بان في إقليم فو السويسري بالقرب من الحدود الفرنسية.وأكدت الشرطة في إقليم "فو"، في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم تحرير الرهائن جميعًا دون أن يصابوا بأذى، فيما أصيب محتجز الرهائن بإصابات قاتلة أثناء التدخل، قبل الإعلان عن وفاته لاحقًا.ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لمنفذ العملية، مؤكدة أنه طالب لجوء إيراني يبلغ من العمر 32 عاما. وقال المتحدث باسم الشرطة في إقليم فو جون كريستوف سوتيريل: إنه لا يوجد ما يشير إلى أن احتجاز الرهائن كان حادثًا إرهابيًا.وقتل محتجز الرهائن برصاص شرطي عندما اندفع نحوه بفأس، بينما تمكنت مجموعة تدخل من الصعود إلى القطار المتوقف. وبلغ العدد الإجمالي للرهائن 15، هم 14 راكبًا وسائق القطار.





ندرة حالات احتجاز الرهائن في سويسرا



وتندر حالات احتجاز الرهائن في سويسرا، لكنها تحدث في البنوك والشركات، إذ أنه في يناير 2022، احتُجز موظفو إحدى شركات تصنيع الساعات كرهائن وأجبروا على فتح خزينة تحتوي على معادن ثمينة.