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مفتي اليونان: تنظيم المملكة لمسابقات القرآن الكريم يُجسّد عناية قيادتها بكتاب الله

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التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم الدولية
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أكد مفتي اليونان، الشيخ الدكتور جهاد خليل، على أن تنظيم المملكة لمسابقات القرآن الكريم يُجسّد عناية قيادتها بكتاب الله.اضافة اعلان

عناية المملكة بالقرآن والسنة

وأوضح أن المملكة ممثلة بقيادتها الكريمة تُعنى وتهتمّ بالقرآن الكريم طباعة ونشرًا وتعليمًا وتقيم المسابقات التنافسية بين أبناء وبنات المسلمين بهدف تشجيعهم على حفظه، إضافةً إلى عنايتها بالسنة النبوية المطهرة وكل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم الدولية

 جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اختتام التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم الدولية لدول البلقان للبنين والبنات، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك، في العاصمة الألبانية تيرانا استمرت لمدة ثلاثة أيام.

جهود وزارة الشؤون الإسلامية لخدمة كتاب الله وحفظته

ونوه مفتي اليونان بالجهود المبذولة الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيمها لمثل هذه المسابقات المباركة التي تُجسّد عناية قيادة المملكة بالقرآن الكريم، وما يثمر عنها من آثار إيجابية تنعكس على الناشئة في جميع الدول الإسلامية، مشيراً لما تحظى به دول البلقان على وجه الخصوص من عناية واهتمام كبيرين من قيادة المملكة.
وفي ختام تصريحه سأل مفتي اليونان، الشيخ الدكتور جهاد خليل، الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا ويجزي قيادتها خير الجزاء على ما تقدمه من أعمال مباركة تخدم الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

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