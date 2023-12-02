مفاجأة .. مقاضاة "فايزر" واتهامها بالخداع والتضليل بسبب لقاح كورونا

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رفع المدعي العام في ولاية تكساس الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة "فايزر" التي أنتجت لقاحات كورونا.



ادعاءات مضللة للقاح كورونا اضافة اعلان



التوقف عن إنتاج دواء لإنقاص الوزن:



في وقت سابق، توقفت شركة فايزر الأمريكية للصناعات الدوائية، عن تطوير دواء تجريبي لإنقاص الوزن يتم تناوله مرتين يوميًا.



وذلك بعد ظهور أعراض جانبية على نصف الأشخاص الذين تناولوه خلال مرحلة التجارب، مثل الدوار والقيء.



تطوير نسخة أخرى من دواء إنقاص الوزن

وذكرت الشركة في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أنها سوف تستمر في تطوير نسخة أخرى من الدواء يتم تناولها مرة واحدة يوميًا تحمل اسم "دانوجليبرون"، على أمل تحسين الأعراض الجانبية المصاحبة له.



إصدار نتائج دراسات الدواء الجديد

وأوضحت فايزر أن من المتوقع أن تصدر نتائج الدراسات الخاصة بالدواء الجديد خلال النصف الأول من العام المقبل، وأعربت عن أملها أن تفضي هذه النتائج عن "مسار للأمام".

ويمثل قرار التوقف عن تطوير الدواء ضربة أخرى لجهود فايزر لتطوير أدوية جديدة من أجل الدخول في سوق أدوية إنقاص الوزن المربح، في ظل تراجع الطلب على لقاحها الخاص بفيروس كورونا.



73 % المرضى ظهرت عليهم الأعراض الجانبية

ورغم أن معظم الأعراض الجانبية التي صاحبت مراحل تجربة الدواء كانت محدودة، فإن 73% من المرضى ظهرت عليهم أعراض دوار، و 47% ظهرت عليهم أعراض قيء، و25% أعراض إسهال.



وقال: قامت فايزر بممارسات كاذبة وخادعة من خلال تقديم ادعاءات مضللة للقاح كورونا بأنه فعال بنسبة 95% ضد الفيروس لكن بيانات التجارب السريرية أظهرت أن الجرعة قللت الإصابة بنسبة 0.85% فقط، وهذا انتهاك لقانون التجارة الخادعة في تكساس.وأضاف المدعي العام بأن فايزر حققت أرباحاً غير مشروعة بمليارات الدولارات وأن الأرقام تشير بأن الوباء ازداد سوءاً في البلاد بعد تطعيم غالبية الأمريكيين ضد المرض وليس العكس.