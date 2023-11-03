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مفاجأة.. "النواب الأمريكي": سنتخذ قرارًا بسحب الثقة من بايدن قريبًا

جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ أ

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أنه ربما سيتم اتخاذ القرار حول سحب الثقة من الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبًا.اضافة اعلان

تجهيزات لقرار سحب الثقة

وقال في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أدلة كافية لبدء إجراءات المساءلة: "أعتقد أننا سنتوصل إلى قرار حول هذه القضية قريبًا جدًا".
وتابع رئيس مجلس النواب الأمريكي: "سنرى، لا أتوقع أن القرار سيصدر اليوم".

المعاملات التجارية

وتجري لجنة يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقًا يهدف إلى إثبات تورط الرئيس جو بايدن في المعاملات التجارية لأقاربه الذين يُزعم أنهم يتاجرون باسمه في جميع أنحاء العالم.
وبدأت اللجنة في سبتمبر، تحقيقًا رسميًا في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
كما أصدروا مذكرات استدعاء للسجلات المصرفية لجيمس بايدن وهانتر بايدن.
ويصر بايدن على عدم معرفته بالعلاقات التجارية لأقاربه في الخارج.

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