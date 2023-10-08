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صحيفة تواصل الالكترونية

مع استمرار زحفه.. بقّ الفراش يصيب الفرنسيين بالذعر وإجهاد ما بعد الصدمة

بق الفراش رويترز
بق الفراش
أ أ
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أثار انتشار بقّ الفراش حالة من الهلع بين الفرنسيين، مع استمرار زحفه في الأماكن العامة.
وأدى ذلك إلى خلو الفصول الدراسية من التلاميذ، وامتناع مستخدمي وسائل النقل العام عن الجلوس، وإلقاء الأثاث الملقى في الشوارع مخافة أن يكون ملوّثًا.اضافة اعلان
وفيما تكثر البلاغات عن هذه الحشرات الماصة للدماء، تحدث البعض عن رؤية بق الفراش يزحف على مقعد القطار أو السينما.
لكن الحكومة تحرص على بث الطمأنة خارج فرنسا، مؤكدة أن "لا عودة" للبقّ، بحسب وزير النقل كليمان بون.

انتشار البق في 7 مدارس 

لكن البقّ موجود فعليًا في مدرسة إليزا لومونييه الثانوية في باريس، إذ سُجّل تلوّث 14 فصلاً فيها، بحسب رسالة من مديرتها إلى المعلمين صباح الجمعة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".
ونقلت الوكالة عن معلّمة طلبت عدم ذكر اسمها، أن "ثمة حالة ذهان بين أولياء الأمور والتلاميذ". وأضافت: "أتلقى باستمرار رسائل من أولياء الأمور يقولون فيها إنهم لن يرسلوا أطفالهم ما دام بقّ الفراش موجوداً".
وفي المجمل، أُقفلت سبع مدارس في فرنسا، ورُصِد بقّ الفراش "على مختلف المستويات"، على ما أفاد وزير التربية والتعليم جابرييل أتال لقناة "فرانس 5".
وفي أميان بشمالي فرنسا، أعادت مكتبة لوي أراجون البلدية فتح أبوابها أمس، بعد أيام على إغلاقها بسبب وجود هذه الحشرة "في الأماكن المخصصة للمطالعة فيها". 
وأوضحت رئيسة بلدية المدينة بريجيت فوري لوكالة "فرانس برس"، أن "كلب أثر" لم يرصد أي بقّ بعد اتخاذ إجراءات للتعقيم، ما أتاح إعادة فتح المكتبة.

استنفار حكومي قبل استضافة الأولمبياد

وتحوّلت مسألة انتشار بقّ الفراش قضية دولة، إذ تسبق الضجة بأشهر قليلة دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس. 
وأكّد مصدر حكومي بعد اجتماع مشترك للوزارات المعنية أن "كل الوزارات مستنفرة للعمل في هذا الشأن".
وشددت ماري كريستين جيستا (72 عامًا) التي تعمل منذ سنوات على محاربة بقّ الفراش الذي اكتشفته خلال إقامتها في أحد الفنادق، على أن هذه الضجة أبعد ما تكون عن "الذهان". 
وأضافت المرأة التي باتت تحرص على فحص كل مكان، حتى حقيبتها المخصصة للتبضّع: "لقد أفسد حياتي".
ورؤية هذه الحشرات تطل برأسها مجددًا بعدما كانت تخلصت أخيرًا منها، "أيقظت ذكريات سيئة" لدى جيستا. 
وقالت المرأة التي تقيم بالقرب من مدينة فان "مجرد التفكير في الأمر يجعلني أشعر بالحكة من الآن".
ولا يقتصر الخوف على جيستا، بل هو ينتشر. وبات البعض يرمي قطعًا من أثاث منزله يعتقد أنها موبوءة في المواقع المخصصة للنفايات، ويضع عليها عنوان "بقّ الفراش".
وقال الكاتب الأمريكي ألفريدو مينيو الذي يعيش في باريس لصحيفة "ذي جارديان" "ثمة فُرشٌ مصطفة في الشارع الذي أقيم فيه وعليها ملصقات صغيرة تنبّه إلى وجوب عدم لمسها".

إجهاد ما بعد الصدمة


ورصد الطبيب النفسي أنطوان بيليسولو من مستشفى هنري موندور الجامعي في كريتاي، حالة من الذعر الجماعي الخفيفة، تتمثل في كون الأشخاص الذين لا بقّ فراش لديهم يشعرون بالقلق من وجود هذه الحشرات، وأحيانًا مع شيء من الهوس".
وقالت ماري إيفروا، مديرة شركة "إيكو فليه" ورئيسة المعهد الوطني لدراسة بقّ الفراش ومكافحته، إن أولئك الذين وجدوا عندهم بقًّا يعانون "تقريبًا متلازمة إجهاد ما بعد الصدمة".
وأشارت إلى أن درجة تأثر هؤلاء الكبيرة بهذه التجربة دفعت شركتها إلى تدريب موظفيها على "كيفية التعامل مع إجهاد الزبائن".
وسُجّل إقبال كبير على طلب خدمات التعقيم، إن من الأفراد أو من وسائل النقل العام التي تريد طمأنة مستخدميها. ومن ذلك مثلاً أن شبكة النقل العام في مونبلييه بجنوب فرنسا نشرت صوراً الجمعة لـ"عملية كشف" يظهِر فيها موظف مع كلب أثر.
ووعد الوزير كليمان بون بإجراء "عملية تنظيف ربيعية واسعة" قبل دورة الألعاب الأولمبية سنة 2024،.

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