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والداخلية تطيح بالقائمين عليه..

مطعم لتقديم "أم الخبائث" ولحم الخنزير بدولة خليجية

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المتهمين
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كشفت وسائل إعلام كويتية، تفاصيل ضبط 8 أشخاص يديرون مطعمًا لتقديم الخمور - أم الخبائث-ولحم الخنزير للزبائن.

خمور ولحم خنزير

وفي التفاصيل، ضبط قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية بالكويت 8 أشخاص حولوا مسكنا خاصا إلى مطعم غير مرخص وقدموا لرواده المشروبات الكحولية المستوردة والمصنعة محلياً ولحوم الخنزير.
وحسب صحيفة الراى المحلية، توصلت إدارة البحث الجنائي والرخص من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري عن قيام عدة أشخاص بإدارة مسكن خاص كمطعم غير مرخص يقدم للزبائن لحوم الخنزير والمشروبات الكحولية.

ضبط جميع القائمين على المطعم

وقالت الداخلية إن الأمن الجنائي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم تشكيل فريق من قبل إدارة البحث الجنائي والرخص وضبط جميع القائمين على ادارة المطعم.
وكشفت عن العثور على 489 زجاجة تحتوي على مشروبات كحولية مصنعة محلياً و54 جركل يحتوي على مواد كحولية و10 زجاجات كحولية مستوردة و218 كيلوجراماً من لحم الخنزير.
وأشارت إلى مصادرة المضبوطات من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، كما عثر على مبالغ مالية نظير تقديم الخدمات لرواد المطعم.

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