الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

مصر والإمارات توقعان اتفاقية لمقايضة الدرهم والجينه.. التفاصيل

مصر والامارات
توقيع الإتفاقية من الجانبين
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري اليوم، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الاماراتي والجنيه المصري.
وقع الاتفاقية، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري. اضافة اعلان


مقايضة العملات المحلية

وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه مصري.
وقال بالعمى: تعكس اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.


تطوير الأسواق الاقتصادية والمالية

وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة.
والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.


دعم التعاون المالي بين البلدين

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات الشقيقة ومصر، قام كلٌ من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين.
وتعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية.

اقرأ أيضا

رئيسا روسيا واوكرانيا
5:09 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

تطور مفاجئ.. رئيس دولة يعلن عن رغبة روسيا وأوكرانيا في الجلوس على طاولة المفاوضات

790898
1:06 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

وسط تحذيرات.. باكستان تُغلق 56 ألف مدرسة لهذا السبب

قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة
12:24 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

مداهمات واعتقالات.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

54470402-f15e-4613-b566-3380b6042ca1
12:19 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

إيقاف 19 شخصًا.. لجنة التحقيق في حريق الحمدانية تُنهي إجراءاتها بالعراق

اقرأ أيضا

بوتين يقرر عدم استخدام السيارات الغربية في روسيا لهذا السبب

للمرة الثانية خلال شهر.. شاهد الفيضانات تجتاح هذه الدول الأوروبية

السيطرة على حريق ضخم جراء انفجار قرب مطار العاصمة الأوزبكستانية

المغرب.. ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 2960 شخصًا

بحسرة وألم كبيرين.. عراقي: فقدتُ كل عائلتي في زفاف نينوى!

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الانتخابات الرئاسية في مصر 4:39 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

مصر.. تفاصيل الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية

WhatsApp Image 2023-09-25 at 12.16.14 AM 12:18 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

كارثة مائية.. النيل الأزرق بالسودان يتحول لبرك

طائرة مصر للطيران 10:10 م السبت، 23 سبتمبر 2023

عطل فني مفاجئ.. طائرة مصرية تهبط اضطراريًا في الدمام

زلزال 9:11 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

زلزال يضرب غرب مصر وسواحل طبرق شرق ليبيا

اقرأ أيضا

Capto_Capture 2023-09-28_02-54-45_AM
2:59 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

انفجار قوي يهز عاصمة دولة آسيوية (فيديو)

WhatsApp Image 2023-09-28 at 2.13.59 AM
2:31 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

ذخائر اليورانيوم .. معلومات لا تعرفها عن سلاح أوكرانيا الفتاك

2023-09-28_01-59-07
2:05 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

لبنان .. مفاجأة بعد هبوط طائرة قادمة من البحرين بمطار بيروت

WhatsApp Image 2023-09-28 at 1.15.45 AM
1:22 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

حملة اعتقالات في بوركينافاسو .. وبيان عاجل من التلفزيون الرسمي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

8786 8
4:35 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

تنبيه عاجل من "أبشر" بخصوص خدماتها غدًا الجمعة

أخبار السعودية
4:33 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. حقيقة قرض الـ 200 ألف ريال للمتقاعدين ودعم حساب المواطن

حساب المواطن
3:01 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

توضيح من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم للفرد المستقل

زلزال 7
2:18 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من سفارة المملكة في جيبوتي للمواطنين بعد الزلزال

أخبار السعودية
1:09 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي وبشرى من حساب المواطن

الدعم السكني سكني
12:56 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بعد 4 أيام من إيداعه.. تنبيه مهم بخصوص الدعم السكني لهؤلاء