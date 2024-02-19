مصر تكشف عن قتلة القائد العسكري اليمني داخل شقة بالقاهرة

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أعلنت السلطات الأمنية في مصر، عن القبض على قتلة مدير دائرة التصنيع العسكري بوزارة الدفاع اليمنية حسن بن جلال العبيدي.





مشروب مخدر:



القبض على الجناة:



ضبط متهمة أخفت المسروقات:



ووفقاً لوزارة الداخلية المصرية فإن اثنين من المتهمين تربطهما بالضحية علاقة صداقة وأنه دعاهما لزيارته بمنزله بالجيزة قبل استعانتهما بباقي زملائهما وقتله، مستخدمين المخدر في مشروبه وآلة حادة.وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان: "إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات الجريمة الجنائية في مديرية أمن الجيزة التي تعرض لها يمني والذي عثر على جثة شقيقه بداخل شقته بعد يومين من عدم تجاوبه معهم، أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبي الواقعة، موضحة أن المتهمين (رمضان بليدي 29 عاماً سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة ومتهم سابق في قضايا قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد، وعبدالرحمن شحاتة المكنى (عبده عسلية) 19 عاماً ويعمل خراط ومقيم الطوابق بالجيزة، وإسراء عطية مشهورة بـ"دينا" 22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر بالقاهرة 40 عاماً، سهير عبدالحليم مشهورة بـ(منة) 17عاماً ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر بالقاهرة".وأشارت الوزارة إلى أنه تم القبض عليهم عقب تقنين الإجراءات وبعد مواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهما على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله الجمعة الماضية، مبينة أن المتهمين قاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، واستولوا على مبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.وأشارت الشرطة إلى أنه تم ضبط أية محمود (23 عاماً) وهي ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (ابنة زوجة المتهم الأول) وإتهامها في قضية مخدرات لإخفائها جزءا من المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.ويعتبر العميد حسن بن جلال الذي ينتمي إلى قبائل عبيدة في مأرب أول من أسس مصانع للمدرعات العسكرية اليمنية أبان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وسجلت عدد من المدراعات باسم (جلال1، جلال1) ويوصف يمنياً بأنه عبقري الصناعات العسكرية اليمنية.