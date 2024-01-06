مصرع 300 وتدمير عشرات الآلاف من المنازل.. أمطار وفيضانات تجتاح دولة إفريقية

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لقي 300 شخص على
الأقل مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت ونتج عنها فيضانات في جميع أنحاء
جمهورية الكونغو الديمقراطية.
مصرع 300 وانهيار آلاف المباني في الكونغووقال وزير
الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني والتضامن الكونغولي، موديست موتينغا موتوشايي،
خلال اجتماع لتقييم الأزمة الطبيعية التي تعرضت لها الكونغو ، إن عشرات آلاف من
المنازل قد انهارت، جراء الفيضانات التي اجتاحت أنحاء متفرقة ونتج عنها مقتل أكثر
من 300 شخص.
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انزلاقات أرضيةودعا
موتوشايي في الوقت نفسه إلى التضامن الدولي مع الكونغو لدعم الفرق الإنسانية التي
تعمل على الأرض.
وتسببت هطول الأمطار الغزيرة على معظم أنحاء مقاطعة كيفو الجنوبية في أحداث انزلاقات أرضية وانهيارات في المباني، وفيضان أحد الأنهار.