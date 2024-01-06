مصرع 300 وتدمير عشرات الآلاف من المنازل.. أمطار وفيضانات تجتاح دولة إفريقية

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لقي 300 شخص على الأقل مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت ونتج عنها فيضانات في ‏جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية.‏





مصرع 300 وانهيار آلاف المباني في الكونغو اضافة اعلان



انزلاقات أرضية



وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني والتضامن الكونغولي، موديست ‏موتينغا موتوشايي، خلال اجتماع لتقييم الأزمة الطبيعية التي تعرضت لها الكونغو ، إن عشرات ‏آلاف من المنازل قد انهارت، جراء الفيضانات التي اجتاحت أنحاء متفرقة ونتج عنها مقتل أكثر من 300 شخص.‏ودعا موتوشايي في الوقت نفسه إلى التضامن الدولي مع الكونغو لدعم الفرق الإنسانية التي تعمل على الأرض.‏وتسببت هطول الأمطار الغزيرة على معظم أنحاء مقاطعة كيفو الجنوبية في أحداث انزلاقات أرضية وانهيارات في المباني، وفيضان أحد الأنهار.