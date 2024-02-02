مصرع 3 أشخاص وإصابة 200 في انفجار خزانات غاز بكينيا (فيديو)

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أصيب 165 شخصًا على الأقل بعد اندلاع حريق ضخم بسبب انفجار خزانات الغاز الخميس في نيروبي.





انفجار خزانات الغاز في نيروبي اضافة اعلان



أسباب انفجار خزانات الغاز



ونقلت صحيفة "ذا ستاندارد" عن قائد الشرطة الإقليمية في العاصمة الكينية نيروبي، أن انفجار خزانات الغاز أدى لمصرع 3 أشخاص وإصابة 200 آخرين.وقال الصليب الأحمر الكيني على حسابه على موقع إكس إن "الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصاً إلى مرافق صحية مختلفة في نيروبي"، مشيراً إلى أن 27 شخصًا تم علاجهم في موقع الحادث، وفقًا لـ"يورو نيوز".وقال المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق موورا، إن إحدى الشركات كانت تقوم بإعادة تعبئة أسطوانات الغاز عندما اندلع الحريق.وأكدت السلطات السيطرة على الحريق فيما تعرضت المباني لأضرار بالغة.وأثار اندلاع الحريق قرب المنازل السكنية تساؤلات حول التخطيط العمراني للمدينة كما اتهم مسؤولين في حكومة المقاطعة بتلقي رشاوى للتغاضي عن القوانين واللوائح القانونية للبناء.