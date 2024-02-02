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مصرع 3 أشخاص وإصابة 200 في انفجار خزانات غاز بكينيا (فيديو)

انفجار غاز في كينيا
انفجار غاز في كينيا
أ أ
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أصيب 165 شخصًا على الأقل بعد اندلاع حريق ضخم بسبب انفجار خزانات الغاز الخميس في نيروبي.

انفجار خزانات الغاز في نيروبياضافة اعلان

ونقلت صحيفة "ذا ستاندارد" عن قائد الشرطة الإقليمية في العاصمة الكينية نيروبي، أن انفجار خزانات الغاز أدى لمصرع 3 أشخاص وإصابة 200 آخرين.
وقال الصليب الأحمر الكيني على حسابه على موقع إكس إن "الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصاً إلى مرافق صحية مختلفة في نيروبي"، مشيراً إلى أن 27 شخصًا تم علاجهم في موقع الحادث، وفقًا لـ"يورو نيوز".

أسباب انفجار خزانات الغاز

وقال المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق موورا، إن إحدى الشركات كانت تقوم بإعادة تعبئة أسطوانات الغاز عندما اندلع الحريق.
وأكدت السلطات السيطرة على الحريق فيما تعرضت المباني لأضرار بالغة.
وأثار اندلاع الحريق قرب المنازل السكنية تساؤلات حول التخطيط العمراني للمدينة كما اتهم مسؤولين في حكومة المقاطعة بتلقي رشاوى للتغاضي عن القوانين واللوائح القانونية للبناء.

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