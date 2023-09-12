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مصدر طبي ليبي: 2800 وفاة بسبب إعصار دانيال

آثار العاصفة دانيال في ليبيا
آثار العاصفة دانيال في ليبيا
أ أ
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أكد مصدر طبي ليبي مطلع، عن مصرع 2800 شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب البلاد فجر الأحد.اضافة اعلان

2800 قتيل في ليبيا

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال عضو بغرفة الأزمة بجمعية الهلال الأحمر الليبية، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "إجمالي الإحصائيات التي وصلت للغرفة من جميع فروع الهلال الأحمر بلغت 2800 قتيل".
والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.
وذكر المصدر أن "الإحصائية تشمل جميع المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات بسبب الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا"، مؤكدًا أن القتلى "بين من قضى غرقًا أو بسبب انهيار المباني السكنية".

عمليات إنقاذ لـ7 آلاف عائلة
وأكد أن "عدد العالقين في المناطق المنكوبة وتجري حاليًا عمليات إنقاذهم وصل (7) آلاف عائلة" إضافة إلى "عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم وخاصة في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية".

4 شهداء من الهلال الأحمر

وأشار إلى أن "هناك شهداء من متطوعي الهلال الأحمر قضوا أثناء محاولتهم إنقاذ العائلات العالقة، وهم 4 أشخاص، وهناك أيضًا متطوع آخر مفقود منذ الأمس ولم يتم تأكيد مصيره حتى الآن".
وفي وقت سابق الاثنين، قال أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في بنغازي، في تصريحات صحفية إن عدد ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة وحدها "يفوق ألفي قتيل"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية.
بينما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، تابع لحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، عن تسجيله رسميًا 47 قتيلاً وأكثر من 18 مفقودًا، في عدد من المدن المتضررة شرقي البلاد باستثناء درنة.

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