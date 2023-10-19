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صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مروع لانهيار أرضي بشوارع الكويت (فيديو)

انهيار أرضي بالكويت
انهيار أرضي بالكويت
أ أ
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وثق مقطع فيديو تداولته بعض وسائل إعلامية كويتية مشهدا مروعا لانهيار أرضي في أحد شوارع الكويت.

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ويظهر الفيديو انهيارا عميقا في أحد الشوارع حيث تحول الشارع إلى حفر عميقة تحول المارة والمركبات من المرور.

كما يظهر الفيديو أيضا وجود أحد رجال المرور حول الانهيار مع وضع سياج حول الحفرة التي بدت عميقة حيث ظهرت مياه الصرف أسفل الحفرة بشكل مخيف.


انهيار أرضي يبتلع منقبين عن الذهب:


وفي وقت سابق فقد ثمانية منقبين عن الذهب تحت أنقاض عدة آبار بمنطقة أصبيبرات،  شمال العاصمة الموريتانية "نواكشوط".
 
وأرجعت شركة معادن موريتانيا، حينها أسباب الحادث للتنقيب اليدوي ما أدى لانهيارات أرضية.

وأوضحت أن أعمال البحث عن المفقودين تجري بصعوبة بالغة لإنقاذهم. ووقعت انهيارات مماثلة في السابق راح ضحيتها العشرات من المنقبين. 

يذكر أن مناطق الشمال الموريتاني الصحراوية القاحلة قد تحولت لآبار للتنقيب اليدوي عن الذهب، منذ أن رخصت السلطات لهذه الحرفة الجديدة في 2016.

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