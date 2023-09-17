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مشهد مروع لالتهام النيران لبرج النيل في قلب الخرطوم (فيديو)

حريق البرج
الحريق
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وثق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام، حريقا هائلا في برج النيل للبترول بالعاصمة السودانية الخرطوم.

حريق برج النيل بالخرطوم:

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وبحسب ما ذكرته قناة الحدث، فقد التهمت ألسنة النيران برج شركة النيل الكبرى للبترول في العاصمة السودانية الخرطوم، جراء الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضحت وسائل إعلام أن الجيش السوداني هاجم مجموعة من ميليشيا الدعم السريع شرقي الأبيض.

وأضافت أن، طائرة مسيرة للجيش السوداني استهدفت ميليشيا الدعم السريع بالقادسية شرقي النيل.

وكانت  اشتباكات قد اندلعت في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.

تسجيل صوتي لحميدتي:



وكان قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي» قد صرح عبر في تسجيل صوتي الخميس الماضي، عن رغبته في إنهاء الحرب في السودان.

كما دعا بتشكيل جيش مهني واحد، معتبراً أن ما حدث في 15 أبريل قطع الطريق على العملية السياسية.

وزعم حميدتي في التسجيل الصوتي الذي نشره على حسابه في منصة «إكس» ، أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان حاول انتحال صفة رئيس الدولة من بورتسودان.

واعتبر حميدتي محاولات البرهان ادعاء الشرعية الزائفة ستؤدي إلى تقسيم السودان.

وتابع قائلا: «علينا عدم السماح بتشكيل حكومة حرب في بورتسودان»، مهدداً بتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرته إذا تم تشكيل حكومة في شرق السودان.

كما نوه أن الدعم السريع يسيطر على معظم ولاية الخرطوم، وأن الجيش يسيطر على شرق السودان وبعض مناطق الشمال.

وزعم قائد قوات الدعم السريع أنه يستطيع السيطرة على بورتسودان إذا أراد ذلك.

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