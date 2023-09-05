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مشهد مروع.. سقوط خزان وقود خاص بمقاتلة تركية في موقف سيارات

سقوط خزان طائرة
سقوط خزان طائرة
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وسق مقطع فيديو مشهدا مروعا لسقوط خزان وقود لمقاتلة تركية في أحد مواقف السيارات.

سقوط خزان وقود لمقاتلة تركية:


وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت اليوم الإثنين، عن سقوط خزان وقود إضافي خاص بمقاتلة "F-4" أمريكية الصنع، تابعة للجيش التركي، في موقف سيارات بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت  وزارة الدفاع التركية أن التحقيق مستمر للوقوف على ملابسات الحادث، فيما هبطت الطائرة المعنية بسلام في إسكي شهير.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "سقط جزء من الطائرة المقاتلة من طراز F-4 التابعة لقيادة قواتنا الجوية في ساحة انتظار مفتوحة تابعة لشركة TPAO لسبب غير معروف في أثناء تحليقها في سماء أنقرة".

ونوهت الوزارة أن الطائرة هبطت بسلام في ساحة مدينة إسكي شهير.

واختتمت بيانها بأنه لم تسجل أي إصابات بسبب الحادث، حيث تم فتح تحقيق فني تفصيلي لمعرفة الملابسات في الواقعة.

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