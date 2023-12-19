مشهد مرعب.. لحظة وقوع زلزال الصين العنيف وفرار مرتادي أحد المطاعم

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أظهر مقطع فيدي ولحظات مرعبة لفرار عدد من مرتادي أحد المطاعم في الصين بعد وقوع الزلزال العنيف خلال الساعات الماضية.





زلزال عنيف في الصين

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لحظة وقوع زلزال #الصين العنيف وفرار مرتادي مطعم من المكان#الحدث pic.twitter.com/BrLP0qZCTZ — ا لـحـدث (@AlHadath) December 19, 2023

ووثق المقطع، اهتزاز المبنى بالكامل بصورة مخيفة وفرار مرتادي المطعم هربا بحياتهم خوفا من انهيار المبنى.من جهتها، أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم ليلة أمس إثر زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب البلاد.





الزلزال أسفر عن أضرار مادية جسيمة



زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين



هزات ارتدادية والسكان يهرعون للشوارع



الزلازل ليست ظاهرة نادرة في الصين



وحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية فإن الزلزال أسفر عن أضرار مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن.كما دفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض تتواصل.وكان زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين، وطُلب من أجهزة إدارة الحالات الطارئة ومكافحة الحرائق التدخل إثر الزلزال الذي طال مناطق في مقاطعتي جانسو وكينجهاي.ووفق المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، فقد وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات على بعد حوالى مئة كلم جنوب غرب لانجشو، عاصمة مقاطعة جانسو وأعقبته هزات ارتدادية عدة، حيث سارع عدد كبير من السكان الى الشوارع.وفي أغسطس، ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات شرق البلاد وأسفر عن إصابة 23 شخصًا وتسبب بانهيار عشرات المباني.

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