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مشهد مرعب لأمواج تبتلع البشر في سواحل كاليفورنيا

أمواج
أمواج
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وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس" مشهدا مرعبا للحظة تعرّض ساحل كاليفورنيا لأمواج عاتية بشكل مفاجيء.

أمواج في سواحل كاليفورنيا:

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ويظهر الفيديو لحظات هروب بعض الأشخاص من المياه التي تلاحقهم وتغرقهم، والتي تشبه تسونامي.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه ولاية كاليفورنيا الأميركية لأمواج يصل ارتفاعها إلى 30 قدمًا مع جولات متعددة من الأمطار والرياح القوية خلال هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية تحذيرات من ارتفاع الأمواج بشكل خطير بالإضافة إلى التيارات التي تهدد الحياة بدءًا من الليلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو.
المركز الوطني الأمريكي للأعاصير:

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، قد أعلن في وقت سابق أنّ إعصارًا جديدًا بالغ الخطورة من الفئة الثالثة، ترافقه رياح عاتية.

وأوضح أن سرعة الرياح تتجاوز 200 كيلومتر في الساعة، وذلك نتيجة إعصار يتقدّم في المحيط الهادئ باتجاه مدينة أكابولكو السياحية الواقعة على الساحل الغربي للمكسيك.

تحذيرات من قوة إعصار أوتيس:



وأضاف أن الإعصار الجديد الذي أُطلق عليه اسم "أوتيس" من المتوقع أن يصبح "إعصاراً خطيراً للغاية.

وبين أنه في الساعة 21,00 ت غ ، كانت عين الإعصار في المحيط الهادئ، على بُعد 185 كيلومتراً جنوب أكابولكو.

ورجّح المركز أن تزداد قوة الإعصار بشكل إضافي، ومن المتوقع أن يُصبح أوتيس إعصاراً خطراً للغاية من الفئة الرابعة.

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