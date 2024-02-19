مشهد مذهل.. 22 ألف إسطوانة غاز تسبح في سيول جارفة بمدينة عربية

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وثق مقطع تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي انجراف آلاف إسطوانات الغاز في مياه السيول بمدينة اللاذقية السورية.



إسطوانات الغاز في السيول باللاذقية:

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام فقد تسببت مياه الأمطار الغزيرة بانهيار مستودع الغاز في مدينة اللاذقية السورية وانجراف 22 ألف اسطوانة غاز.يأتي هذا في وقت يشتكى فيه السكان من عدم قدرتهم على الحصول على إسطوانات الغاز.وكانت الأمطار الغزيرة قد ضربت السبت الماضي اللاذقية واخترقت الفيضانات مستودعاً لقوارير الغاز.وجرفت السيول عشرات القوارير على الطرقات في وقت يعاني فيه المواطن السوري من صعوبات في الحصول على قارورة غاز بالنظر إلى ارتفاع الأسعار.كما أدّت السيول إلى إحداث أضرار في التجهيزات الفنية للمعمل، وتحطّمت البوابات المعدنية لوحدة التعبئة.أيضا جرفت السيول عدداً كبيراً من إسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، ما أدى إلى توقع العمل بوحدة تعبئة الغاز "سنجوان"، في سوريا.