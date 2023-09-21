مشهد تنفطر له القلوب.. نقل موتى زلزال المغرب المدمر عبر الدواب

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انتشرت عدة صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد مبكية لضحايا الزلزال المدمر في المغرب.





نقل الموتى عبر الدواب:

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انهيار المباني في زلزال المغرب:

وتظهر إحدى الصور نقل أحد الموتى عبر حمار في منطقة صحراوية في طريقه لدفنه بالمقابر.وتُظهر الصورة جثمان فوق ظهر الحمار وحوله عدد من أقاربه وهو في طريق الدفن، بسبب وفورة الطريق وعدم وصول سيارات الإسعاف إليه.وفي وقت سابق وثق أيضا مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام مغربية، مشهدا يكشف حجم الكارثة التي يعيشها منكوبو منطقة الزلزال.وأظهر مقطع الفيديو حمارا يحمل أحد المتوفين في طريق دفنه، أسفل منحدر جبلي بمنطقة الزلزال.ومن خلال الفيديو عبر أحد أقارب المتوفي عن استيائه من الوضع وأنه لا توجد سيارات إسعاف ، مرددا :" لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".كما وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا مروها لانهيار المباني في الزلزال المدمر.وأظهر الفيديو انهيار مبنى مكون من عدة طوابق بطريقة مفاجئة، مثلما كان يحدث للمباني في زلزال تركيا المدمر.كما أظهر مقطع فيديو آخر تصدعات كبيرة للمباني، والتي تمايلت على بعضها، ما يكشف عن حجم الدمار الذي خلفه الزلزال.