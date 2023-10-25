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مشاهد مرعبة لتشققات وانهيارات أرضية في دولة خليجية بسبب الإعصار "تيج"

انهيار
انهيار ارضي
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وثق مقطع فيديو تداولته حسابات عُمانية مشاهد صادمة لتشققات وتصدعات أرضية بسبب سوء الأحوال الجوية في سلطنة عمان.

انهيارات أرضية في سلطنة عمان:

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ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب"الخيمة العمانية"، انهيارات أرضية عميقة وتشققات في عدة طرق ، خاصة في " صرفيت - ضلكوت".

كمنا يظهر رجال من الدفاع المدني وهم يحاولون توجيه المارة لإرشادهم بعيدا عن الانهيارات والتصدعات الأرضية بسبب ما خلفه الإعصار "تيج".

أمطار وسيول:



وشهدت سلطنة عمان حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة وسيول وعواصف وأمطار رعدية بسبب إعصار تيج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في وادي المغسيل بين ظفار وصلالة بسلطنة عمان.

إعصار تيج بمحافظة ظفار :



وأعلن مركز الوطني للإنذار المبكر للمخاطر المتعددة في سلطنة عمان، أن تزداد حدة إعصار تيج على محافظة ظفار في سلطنة عمان، وتتمثل في هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة، تؤدي لجريان جارف للأودية والشعاب.

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