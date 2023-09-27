مشاهد مؤلمة في حريق صالة الأفراح بالعراق .. فيديو يوثق حجم الكارثة

وثق مقطع فيديو مشاهد مؤلمة لذوي ضحايا حادث حريق قاعة أفراح في العراق.
أهالي الضحايا:ويظهر الفيديو أهالي الضحايا في الخارج وهم يصرخون بعد احتراق أقاربهم في الحادث المؤلم الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص.
وتداولت مواقع إخبارية مقاطع فيديو لحادث اندلاع النيران الذي وقع في قاعة أفراح في العراق.
وظهرت النيران تتساقط على المعازيم الذين بدأوا الفرار في كل مكان في الوقت الذي هرع فيه العروسان إلى الخارج.
الحصيلة الأولية:
وكشفت الحصيلة الأولية للحادثة عن وفاة 9 حالات و62 مصاباً .
فيما أظهر مقطع فيديو آخر رجال الدفاع المدني وهم يحاولون إنقاذ الحضور من بين النيران التي اشتعلت بصالة الأفراح.
وأضاف مصدر أمني أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق"، مشيراً الى "تسجيل وفيات وإصابات داخل القاعة التي كانت تضم اكثر من ألف شخص".
بارك الله بجهودكم لانقاذ المواطنين الابرياء ..— آمـيرٍة👑آل🇮🇶Bيآ🧜♀️آآty (@__am99rr7aamm98) September 26, 2023
الحاج صباح سالم الشبكي آمر لواء 30 الحـ الشعبي ـشد في قضاء #الحمدانية مع الاخرين لاطفاء الحريق وانقاذ المواطنين..
اللهم بردا وسلاما على الجميع..#بغديدا #نينوى pic.twitter.com/fXbU7bSY0G
يأتي ذلك فيما تداولت أنباء عن وفاة 60 شخص حرقاً وتم استنفار سيارات الدفاع المدني والإسعاف لإنقاذ المصابين وانتشال المتوفين.
مشاهد مؤلمة لـ ذوي الضحايا الذين سقطوا في حريق بحفل زفاف بـ #محافظة_نينوى العراقية— جريدة النهار الكويتية (@naharkw) September 26, 2023
- مصرع وإصابة العشرات جراء الحريق #العراق https://t.co/q1B4gWXjPn pic.twitter.com/pmeL6SPlt6