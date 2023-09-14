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مشاهد لإعصار ليبيا عن قرب.. اقتلع الحجر والشجر

إعصار ليبيا
إعصار ليبيا
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وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد مرعبة لإعصار ليبيا الذي تسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى وفقدان الآلاف.

رياح عاتية اقتلعت الشجر والحجراضافة اعلان


وأظهر المقطع، مشاهد مفزعة للإعصار ورياح عاتية اقتلعت الشجر والحجر، وتسببت في تدمير الأحياء والمباني في ليبيا خاصة في مدينة درنة.
وفي وقت سابق، أطلقت الحكومة الليبية نداءً عاجلًا لجميع السكان إخلاء درنة لمساعدة الجيش في البحث والإنقاذ.
وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، إن أعداد مصابي الفيضانات بلغت أكثر من 7000، مؤمدًا أن عملية البحث والإنقاذ مستمرة بسب كثرة أعداد المفقودين.

الجثث تملأ الشوارع


وأوضح أن العديد من الجثامين منتشرة بالشوارع المنكوبة، محذرًا من كارثة بيئية بسبب الجثامين المنتشرة بالشوارع.
وكشف وزير داخلية الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أنه تلقى  2055 بلاغا عن مفقودين من بينهم جنسيات مختلفة.
وأوضح أن معظم المستشفيات لا تعمل، وأن فرق الإتقاذ  تواجه صعوبات في عملية توزيع المساعدات في درنة، وأن السلطات أقامت عدة مستشفيات ميدانية في المناطق المتضررة.

اختفاء 25% من مدينة درنة


وقال وزير الطيران بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أن 25 % من مدينة درنة اختفى تماما بسبب السيول، مؤكدً أن السيول أدت لانهيار سدي درنة ما تسبب بتفاقم الكارثة.
وأشار إسلام عزوز عضو الهيئة الليبية للإغاثة فرع درنة إلى أن عدد الجرحى تجاوز 7000 حتى الآن وحجم الكارثة كبير.
وأكد أن الوضع في ليبيا بشكل عام وخصوصا في درنة كارثي، نواجه مشاكل تتعلق بقلة الإمكانيات والآليات.
وحذر الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة أنه من المرجح ارتفاع عدد ضحايا السيول في ليبيا خلال الأيام المقبلة.
ودعا لتكاتف الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم ليبيا، مبينًا أن عدد النازحين من السيول في البيضاء 3000 شخص وفي بنغازي 410 عائلة.




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