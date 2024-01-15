مسمار يخرج من مسدس بالخطأ ليدخل في عين رجل ويستقر بالجمجمة

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أزال جراحون مسمارا طوله 3 سم من دماغ رجل بعد أن أطلق مسدس مسامير عن طريق الخطأ على عينه.





الرجل أطلق المسدس بالخطأ على رأسه: اضافة اعلان



المسمار اخترق الفص الأمامي للدماغ:



وفقد الرجل البالغ من العمر 30 عاما بصره مؤقتا، ولم يكن الرجل، الذي كان يعمل في موقع بناء، يرتدي نظارات واقية أثناء استخدام مسدس المسامير.وبعد أن تعطلت الأداة الكهربائية، نظر مباشرة إلى ماسورة المسدس لفحصها، ثم أطلق مسمارا عن طريق الخطأ اخترق الجزء الأمامي من دماغه.وعند وصوله إلى مستشفى Sultanah Bahiyah تم إعطاؤه على الفور لقاح الكزاز والمضادات الحيوية من خلال التنقيط والأدوية المضادة للنوبات.كما وجد المسعفون نزيفا حادا تحت سطح العين وفي الحجرة الأمامية، ولم يتمكن كذلك من رؤية الضوء من خلال العين اليسرى.وأظهرت الأشعة السينية والأشعة المقطعية لجمجمته أن المسمار اخترق الفص الأمامي للدماغ، وهي منطقة حيوية للحركة واللغة.وتسبب بعد ذلك في حدوث نزيف امتد إلى مناطق الدماغ المجاورة ،ونجح المسعفون في إزالة المسمار كقطعة واحدة، بالإضافة إلى الأنسجة التالفة، وخياطة الجرح وإصلاح جفنه.وأمضى الرجل خمسة أيام في العناية المركزة قبل خروجه من المستشفى، وكتب الأطباء في مجلة Cureus: "لقد تعافى بشكل جيد خلال فترة ما بعد الجراحة دون أي عجز عصبي".ومع هذا، فقد ظل غير قادرٍ على إغلاق عينه بشكل صحيح بعد أسبوع من الجراحة ولم يتمكن من رؤية الضوء من خلال عينه اليسرى.