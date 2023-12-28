مساحته تعادل نصف البرتغال.. تفاصيل مذهلة عن تجمع لـ 150 بركاناً في صحراء عربية

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تعد منطقة جبال "الهروج" بقلب الصحراء الليبية أكبر تجمع للجبال البركانية في شمال إفريقيا، حيث يصل عدد كبير من البراكين الخامدة إلى 150 بركان . اضافة اعلان





جبال الهروج في ليبيا:



جبال الهروج أكبر تجمع بركاني:



أشهر براكين جبال الهروج:



وتتوسط جبال الهروج خارطة ليبيا تماماً، بمساحة تعادل نصف البرتغال ، وبأبعاد تكاد تكون متساوية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.وتبعد جبال الهروج عن العاصمة طرابلس بحوالي 800 كيلو متر في اتجاه الجنوب الشرقي.وتمتد على مساحة كبيرة تتجاوز 45 ألف كيلومتر مربع، وتتميز بطبيعة جغرافية وجيولوجية فريدة تغلب على أحجارها الطبقة البازلتية السوداء ما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق الاستكشافات ومحبي المناطق البركانية.وبحسب بيانات برنامج البراكين العالمية، صنفت المنطقة كأكبر تجمع بركانى في شمال القارة الأفريقية بسبب عدد براكينها الـ 150 بركانا.وتقع منطقة جبال الهروج إلى الشمال من الامتداد المعروف بـ"وادي الآجال" في الجنوب الغربي لليبيا، ويحدها من ناحية الشمال نهايات منخفض "القطارة" الشهير.كما تنقسم المنطقة إلى جزئين، "الهروج الأسود" في الشمال ويتميز بقممه البركانية الخامدة بارتفاعات تتجاوز 1800 متر، و "الهروج الأبيض" إلى الجنوب والذي تصل أعلى نقطة في مرتفعاته إلى 1200 متر.ومن أبرز معالم منطقة الهروج براكينها التي تعرف بعدة أسماء محلية منها بركان "أم الدحي"، وبركان "طيبة الاسم"، وبراكين منطقة "السبعة"، و"الصفراء"، و" القلاع" وغيرها.كما تتراوح ارتفاعات براكين المنطقة بين 100 و 400 متر، بما في ذلك العديد من المخاريط البازلتية مع وجود الحفر وآثار تدفقات الحمم البركانية الماثلة حتى اليوم.