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مزارعو فرنسا يحاصرون العاصمة ويمنعون الإمدادات عنها 5 أيام

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أرشيفية
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قال مكسيم بويزار المتحدث باسم اتحاد المزارعين الفرنسيين Jeunes Agriculturs إن النقابة تعتزم تنظيم حصار كامل على باريس وضواحيها لمنع توريد أي سلع إلى العاصمة الفرنسية.اضافة اعلان

منع أي شاحنة إمداد للعاصمة

وأضاف على الهواء على قناة BFMTV: "قررنا تغيير أساليبنا وتنظيم حصار على باريس و"التاج الصغير" لباريس (المقاطعات الثلاث المحيطة بالعاصمة الفرنسية). الهدف يكمن في منع أي شاحنة كانت في نقل إمدادات للعاصمة".
ووفقا له، سيبدأ الحصار مساء الاثنين، ويعتزم المزارعون السيطرة على الطرق المؤدية إلى المدينة "طالما كان ذلك ضروريا" لكي يشعروا هناك بوجود نقص في المنتجات والسلع.
وتابع ممثل النقابة القول: "هذه العملية لن تدوم 12 أو 15 ساعة، كما كان من قبل، بل ستستمر خمسة أيام على الأقل، مما سيوضح لسكان باريس أنهم بحاجة إلى المزارعين للعيش، وأن العاصمة لا توفر لنفسها الطعام".

استعدادات الحصار تستغرق وقتًا

وأشار المتحدث إلى أن الاستعدادات للحصار بهذا الحجم ستستغرق وقتا، لذا ستنهي النقابة الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كما وصف الإجراءات التي اقترحها رئيس الوزراء غابرييل أتال في اليوم السابق بأنها غير كافية وغير متسقة مع حجم احتجاجات المزارعين.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة أن السلطات "سمعت وتفهمت" الصعوبات التي يواجهها المزارعون. وقال إن السلطات ستتخلى عن فكرة زيادة ضريبة المازوت، وهو ما كان أحد أسباب احتجاجات المزارعين.

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