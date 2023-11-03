الجمعة، 19 ربيع الثاني 1445 ، 03 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مدير مبيعات يسرق 53 آيفونا في أول يوم عمل

السارق
القبض على سارق الآيفون
أ أ

ألقي القبض على رجل روسي بعد أن سرق 53 هاتف آيفون جديداً في أول يوم عمل له في متجر للإلكترونيات في موسكو.

اضافة اعلان
مقطع وزارة الداخلية الروسية

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت وزارة الداخلية الروسية مقطعاً قصيراً لرجل يسرق متجراً للإلكترونيات في موسكو، ويملأ حقيبة صغيرة وأكياساً عدة بعشرات حافظات آيفون.


فشل في تعطيل كاميرا المراقبة

ولا يبدو أن كاميرا المراقبة أزعجت الرجل؛ البالغ من العمر 44 عاماً، وبعد فشله في تغيير اتجاهها باستخدام ممسحة التنظيف، واصل عمله ببساطة.


أول يوم عمل كمدير مبيعات

وبعد أن سرق 53 هاتف آيفون جديداً و53 ألف روبل (570 دولاراً) من الصندوق، خرج من الباب الأمامي. وكان هذا هو اليوم الأول للرجل في العمل بعد تعيينه مدير مبيعات في متجر الإلكترونيات.

اقرأ أيضا

غزة
4:06 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

مقتل 5 أشخاص جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة شمال غرب باكستان

حريق إيران
2:00 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

حريق ضخم في إيران.. عشرات القتلى والجرحى

الفوسفور الأبيض 2
10:07 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

9077 شهيدًا.. قوات الاحتلال تقصف مستشفى القدس في غزة بالفسفور الأبيض

جو بايدن
9:45 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

مفاجأة.. "النواب الأمريكي": سنتخذ قرارًا بسحب الثقة من بايدن قريبًا

اقرأ أيضا

رئيس وزراء دولة الاحتلال يتلقى ضربة موجعة على الهواء مباشرة

كارثة بأوروبا .. قتلى وغلق للموانيء وإلغاء الرحلات بسبب العاصفة "سياران"

تفاصيل ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأسماك المغشوشة قبل بيعها في دولة خليجية

هزت دولة عربية.. ينهي حياة ابنه بعد أن أطلق النار عليه مرتين

وزير الخارجية يثمن تأييد كولومبيا للقرار الأممي بوقف إطلاق النار وإقامة هدنة في غزة

كلمات البحث

اقرأ أيضا

العمالة الوافدة
8:09 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

خلال 10 أشهر.. وصول رقم غير مسبوق من العمالة الهندية إلى دولة خليجية

WhatsApp Image 2023-11-02 at 5.46.57 PM
6:49 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة .. ويكشف مصدر إطلاقها

تنزيل (4)
5:01 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 340

202310180310541054
11:15 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

106 سنوات على وعد بلفور.. بيان لـ"التعاون الإسلامي" بشأن ما يحدث بفلسطين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الكليات العسكرية
7:07 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. 17 عامًا حد أدنى.. تعرف على شروط القبول في الكليات العسكرية

حساب المواطن
6:08 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. مع إقرار التعديلات الجديدة.. تعرف على الحد المانع من استحقاق حساب المواطن؟

الدعم السكني سكني
5:17 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

لمستفيدي البناء الذاتي.. 4 شروط يجب الالتزام بها

عقارات
5:01 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

خطوات عاجلة من "الإسكان" لتسليم الوحدات السكنية بكافة المناطق (فيديو)

خطيب المسجد الحرام
4:31 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

خطباء الجوامع يوضحون الواجب الشرعي على المسلمين تجاه إخوانهم الفلسطينيين

الجوازات
4:18 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من الجوازات حول السفر إلى دول مجلس التعاون