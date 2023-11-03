مدير مبيعات يسرق 53 آيفونا في أول يوم عمل

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ألقي القبض على رجل روسي بعد أن سرق 53 هاتف آيفون جديداً في أول يوم عمل له في متجر للإلكترونيات في موسكو.



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مقطع وزارة الداخلية الروسية





فشل في تعطيل كاميرا المراقبة





أول يوم عمل كمدير مبيعات



وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت وزارة الداخلية الروسية مقطعاً قصيراً لرجل يسرق متجراً للإلكترونيات في موسكو، ويملأ حقيبة صغيرة وأكياساً عدة بعشرات حافظات آيفون.ولا يبدو أن كاميرا المراقبة أزعجت الرجل؛ البالغ من العمر 44 عاماً، وبعد فشله في تغيير اتجاهها باستخدام ممسحة التنظيف، واصل عمله ببساطة.وبعد أن سرق 53 هاتف آيفون جديداً و53 ألف روبل (570 دولاراً) من الصندوق، خرج من الباب الأمامي. وكان هذا هو اليوم الأول للرجل في العمل بعد تعيينه مدير مبيعات في متجر الإلكترونيات.