مخزونات وفيرة تكفي 7 أشهر.. دولة عربية تستغني عن استيراد القمح

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نقلت وكالة "بلومبرغ"، عن وزير التجارة العراقي أثير داود، أن العراق لا يخطط لاستيراد القمح هذا العام لأن البلاد لديها مخزونات كبيرة تكفي لسبعة أشهر.

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العراق يستغني عن استيراد القمح:



وأكد داود في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ نيوز"، أن البلاد لديها احتياطيات تبلغ مليوني طن.ومن المقرر أن يبدأ موسم الحصاد لهذا العام بحلول أبريل كالمعتاد. وأضاف أنه من المتوقع أن يكون الإنتاج أفضل من العام الماضي.وأوضح داود أثناء حضوره معرض بغداد الدولي السبت الماضي أن وضع الحبوب لدينا مثالي. ليست هناك حاجة للاستيراد.وتأتي تعليقاته في أعقاب منشور على منصة "X"، أواخر الشهر الماضي من قبل السفيرة الأميركية، ألينا رومانوفسكي مفادها أن العراق سيحتاج إلى استيراد أكثر من 3 ملايين طن من الحبوب خلال العام المقبل لتلبية الطلب المحلي.يذكر أن استهلاك العراق السنوي من القمح في إطار برنامج الغذاء المدعوم من الدولة يتراوح ما يقرب من 4.5 إلى 5 ملايين طن.