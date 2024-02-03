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"مخالفة وغرامة".. سجن رئيس وزراء باكستان السابق وزوجته

عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق
عمران خان
أ أ
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قضت محكمة باكستانية، اليوم السبت، بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى خان لمدة سبع سنوات.

زواج غير قانوني لعمران خان:اضافة اعلان

كما قضت  بفرض غرامة بعد أن حكمت بأن زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون، حسب وكالة آري الباكستانية.

وهذا هو ثالث حكم ضد خان في غضون نحو أسبوع، ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس المقبل ويحظر عليه خوضها.

وحُكم على عمران خان (71 عاما) في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.

قضية عمران خان:

رُفعت القضية ضد خان، منذ فترة، وهي تتعلق بزواجه الثالث، لتسلط بذلك الضوء على حياته الشخصية أكثر.

وتشير التفاصيل إلى أن خان تزوج بيبي في فبراير، قبل انتهاء عدتها التي تستمر 3 أشهر، والتي يجب أن تمضيها بعد الطلاق.
وشهد المسؤول الذي عقد زواجهما بأنه تم تصحيح الخطأ من خلال مراسم عقد زواج جديد.

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