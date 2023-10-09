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صحيفة تواصل الالكترونية

محكمة النيجر تأمر بالإفراج عن نجل الرئيس المخلوع بازوم

محكمة
ارشيفية
أ أ
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أصدرت محكمة في النيجر حكما بالإفراج عن سالم بازوم نجل الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وجاء في الحكم: "اتخذ القرار التالي علنا.. سالم محمد بازوم ضحية إساءة استخدام واضحة للسلطة وانتهاكها بشكل غير قانوني الأمر بالإفراج الفوري عنه".اضافة اعلان

محتجز في القصر الرئاسي

وبحسب موقع "إير إنفو أغاديز"، فإن سالم محتجز في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي منذ 26 يوليو.
وفي 26 يوليو، تمردت مجموعة من العسكريين التابعين للحرس الرئاسي في النيجر، وأعلنت عزل الرئيس محمد بازوم، وتم تشكيل المجلس الوطني للدفاع عن الوطن برئاسة قائد الحرس عبد الرحمن تشياني، وفي 10 أغسطس، وقع تشياني مرسوما بشأن تشكيل حكومة انتقالية.

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