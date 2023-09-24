الأحد، 09 ربيع الأول 1445 ، 24 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

محجبة تشكو فرنسا إلى الأمم المتحدة بسبب ارتداء "الكيمونو"

وزير التربية فرسا
وزير التربية والفرنسي يعلن منع ارتداء العباءة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدمت طالبة مسلمة في فرنسا، بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تعرضها للتمييز بسبب انتمائها الديني، على خلفية طردها من مدرستها لارتدائها الكيمونو.اضافة اعلان
والكيمونو هو ثوب ياباني لجأت لارتدائه الطالبات المحجبات بعد حظر العباءة، لكونه فضفاضًا وساترًا مثلها.

منع الحجاب في المدارس

يأتي ذلك فيما يستمر الجدل بشأن موقف الحكومة الفرنسية ضد الحجاب في المدارس، حيث يتم رفض العديد من الطلاب لارتدائهم ملابس فضفاضة.
وأرسلت ابنة الـ15 عامًا المقيمة في مدينة ليون، شكوى إلى أشويني كي. بي، المقررة الخاصة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، بشأن التمييز الذي تعرضت له على أساس انتمائها الديني.

بيان المحامي عن شكوى الطالبة

ووصلت الشكوى إلى الأمم المتحدة عبر محامي الطالبة نبيل بودي، الذي أصدر بيانًا بشأن القضية.
وبحسب البيان، فإن صاحبة الشكوى التي انتقدت حظر العباءة الذي فرضه وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، قالت إنها تعتقد أن الحكومة الفرنسية لم تتخذ الخطوات اللازمة لمنع جميع أنواع التمييز ضد المرأة.
وقدمت الطالبة أيضًا شكوى أمام مكتب المدّعي العام في ليون على خلفية تعرضها للتمييز بسبب انتمائها الديني.

تأكيد الانتماء الديني

وصدّق مجلس الدولة مؤخرًا، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس باعتباره يندرج ضمن منطق تأكيد الانتماء الديني.
وجاء الحكم بعد أن قدم فنسنت برينغارث، محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين، استئنافًا في 31 من أغسطس الماضي أمام مجلس الدولة، للمطالبة بتعليق الحظر المفروض على العباءة.

رفض الطالبات المحجبات

وبدأ العمل بالقرار تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الحالي، في 4 من سبتمبر الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقًا للحظر.

اقرأ أيضا

جامعة جورج
9:57 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

تناول "الاسلاموفوبيا" في مؤتمر دولي في جامعة جورج تاون بقطر

F6w3FXXXMAIaRAY (1)
8:04 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

بيان أمريكي يُهنئ المملكة باليوم الوطني: 80 عامًا من الشراكة والتقدم والازدهار

عدوان صهيوني واسع على مدينة طولكرم
6:54 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

شهيدان برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم

الفيضانات أوقعت ما لا يقل عن 3845 قتيلاً في ليبيا
5:13 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

فيضانات ليبيا.. ارتفاع أعداد الوفيات ونداء خاص لأهالي المفقودين

اقرأ أيضا

المغرب.. عودة تدريجية للحياة بمناطق الزلزال

توقعات بقيام "الناتو" بخطوة تصعيدية كبيرة ضد روسيا في أوكرانيا

رقم صادم.. وفاة 94 من منتسبي الجيش الليبي خلال عمليات الإنقاذ

مدينة أمريكية تعلن حالة الطوارئ بعد تسرب مياه مالحة لنهر المسيسبي

توقعات مثيرة للجدل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمّر خلال الساعات القادمة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

بركان هاواي 12:40 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

مشاهد مرعبة لثوران بركان كيلاويا في هاواي

اقرأ أيضا

طائرة مصر للطيران
10:10 م السبت، 23 سبتمبر 2023

عطل فني مفاجئ.. طائرة مصرية تهبط اضطراريًا في الدمام

اللقاء
8:43 م السبت، 23 سبتمبر 2023

رئيس قبرص يلتقي وزير الخارجية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الاحتلال
8:31 م السبت، 23 سبتمبر 2023

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني
7:39 م السبت، 23 سبتمبر 2023

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الدفاع-المدني
10:07 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 10 خطوات لطلب اعتماد الشركات والمؤسسات في بوابة "سلامة"

أهم 10
9:53 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. اليوم الوطني ودعم سكني والبضائع المحظورة

طلاب الجامعات
9:52 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

بعد إجازة اليوم الوطني.. تعرف على موعد الإجازة المطولة الثانية للطلاب والمعلمين

مذاكرة طفل
9:19 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

كيف تساعد طفلك في واجباته المدرسية؟.. 10 نصائح لا تفوتك

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
8:55 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

التأمينات تحدد ضوابط وشروط إضافة مدة بأثر رجعي

اليوم الوطني
8:10 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

اليوم الوطني.. الطريق إلى توحيد المملكة بدأ بحملة صغيرة وانتهى بدولة حديثة