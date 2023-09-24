محجبة تشكو فرنسا إلى الأمم المتحدة بسبب ارتداء "الكيمونو"

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تقدمت طالبة مسلمة في فرنسا، بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تعرضها للتمييز بسبب انتمائها الديني، على خلفية طردها من مدرستها لارتدائها الكيمونو. اضافة اعلان

والكيمونو هو ثوب ياباني لجأت لارتدائه الطالبات المحجبات بعد حظر العباءة، لكونه فضفاضًا وساترًا مثلها.





منع الحجاب في المدارس



بيان المحامي عن شكوى الطالبة



تأكيد الانتماء الديني



رفض الطالبات المحجبات



يأتي ذلك فيما يستمر الجدل بشأن موقف الحكومة الفرنسية ضد الحجاب في المدارس، حيث يتم رفض العديد من الطلاب لارتدائهم ملابس فضفاضة.وأرسلت ابنة الـ15 عامًا المقيمة في مدينة ليون، شكوى إلى أشويني كي. بي، المقررة الخاصة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، بشأن التمييز الذي تعرضت له على أساس انتمائها الديني.ووصلت الشكوى إلى الأمم المتحدة عبر محامي الطالبة نبيل بودي، الذي أصدر بيانًا بشأن القضية.وبحسب البيان، فإن صاحبة الشكوى التي انتقدت حظر العباءة الذي فرضه وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، قالت إنها تعتقد أن الحكومة الفرنسية لم تتخذ الخطوات اللازمة لمنع جميع أنواع التمييز ضد المرأة.وقدمت الطالبة أيضًا شكوى أمام مكتب المدّعي العام في ليون على خلفية تعرضها للتمييز بسبب انتمائها الديني.وصدّق مجلس الدولة مؤخرًا، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس باعتباره يندرج ضمن منطق تأكيد الانتماء الديني.وجاء الحكم بعد أن قدم فنسنت برينغارث، محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين، استئنافًا في 31 من أغسطس الماضي أمام مجلس الدولة، للمطالبة بتعليق الحظر المفروض على العباءة.وبدأ العمل بالقرار تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الحالي، في 4 من سبتمبر الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقًا للحظر.