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محتال يتسبب في فضيحة مدوية لولاية هندية

طائرة - الهند
هندي
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فكر رجل هندي من ولاية غوجرات في طريقة لكسب المال فقرر إنشاء بوابة تحصيل مرور على طريق سفر مزدحم.

نجاح الخطة

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ونجحت الخطة وظل يأخذ من المسافرين الرسوم لمدة طويلة ولم تنتبه السلطات للبوابة المزيفة ولم يشتكي أحد من المسافرين، وكان كل شيء يسير على ما يرام.
بعد سنة ونصف اكتشفت شرطة المرور البوابة المزيفة، لكن المحتال جمع خلال هذه المدة مبالغ مهولة قدرها 750 مليون روبية (34 مليون ريال).

وبعد التحقيق اكتشفوا أن معه 4 شركاء فقبضوا عليهم جميعاً وأحالوهم للمحاكمة.

فضيحة مدوية



واعتبرت الصحافة الهندية ما حدث فضيحة كبيرة لسلطات الولاية خاصة أن بوابة المحتال المزيفة كانت قرب البوابات الحقيقية ولم يكتشفه أحد.

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