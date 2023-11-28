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محاصرون منذ أسبوعين.. الهند تعلن اقتراب إنقاذ 41 عاملا علقوا في نفق

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موقع الحفر
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أفادت السلطات الهندية بولاية أوتاراخاند اليوم الثلاثاء بأن العمل جار على إنقاذ 41 عاملا حوصروا في نفق جبلي انهار منذ أكثر من أسبوعين شمالي البلاد.اضافة اعلان

عمال الإنقاذ يحاولون الوصول


وأوضحت السلطات أن عمال الإنقاذ شقوا طريقهم عبر الأنقاض للوصول إلى المكان الذي حوصر فيه العمال عبر ممر مصنوع من أنابيب ملحومة دفعوها عبر الأتربة والصخور.

وأشارت السلطات إلى أن 12 رجل إنقاذ تناوبوا طوال الليل لحفر نفق عبر الصخور والأتربة باستخدام أدوات الحفر اليدوية، ضمن مرحلة الإنقاذ الأخيرة.

الحفر اليدوي


وقال المتحدث باسم ولاية  أوتاراخاند ، أن رجال الإنقاذ لجأوا إلى الحفر اليدوي بعد أن تعطلت آلة الحفر يوم الجمعة أثناء الحفر أفقيا من الأمام بسبب التضاريس الجبلية في الولاية.

وأشار المتحدث إلى أن الآلات حفرت نحو 47 مترا من أصل 57-60 مترا لازمة، قبل أن يبدأ رجال الإنقاذ العمل يدويا لإنشاء ممر لإجلاء العمال المحاصرين.

وقالت السلطات اليوم الثلاثاء إن رجال الإنقاذ تمكنوا من الحفر لعمق يزيد عن 50 مترا، حيث قامت فرق الإنقاذ بإدخال الأنابيب في المناطق المحفورة ولحامها معا حتى يمكن إخراج العمال على نقالات ذات عجلات.

وحوصر العمال داخل النفق في الـ12 من نوفمبر الجاري على بعد حوالي 200 متر من مدخل النفق، نتيجة انهيار جزء منه خلال تشييده.

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