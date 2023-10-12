الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

محادثة "واتساب" تثبت حق خليجي في 87 ألف درهم

واتساب
محكمة إماراتية
أ أ
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قضت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة ردّ 86 ألفًا و995 درهمًا، إلى رجل أقرضها لها على دفعات. اضافة اعلان
ولدى مطالبته بتسديد المبالغ المستحقة له ماطلت في السداد، ولكنه استطاع أن يثبت ذلك عبر تقديم صور ضوئية لمحادثة عبر برنامج "واتساب".


صور ضوئية من رسائل "واتس آب"

أقام مواطن إماراتي دعوى ضد سيدة، قال فيها إنه أقرضها مبالغ على دفعات بلغ مجموعها المبلغ المطالب به، وأرفق المدعي سنداً لدعواه صوراً ضوئية من مراسلات عبر برنامج «واتساب»، وإيصالات بنكية.
وفي الجلسة قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، وأبدى المدعي استعداده لحلفها والتمست المحامية الحاضرة مع المدعي الحكم، كما قررت المدعى عليها بأن المطالبة غير صحيحة في موضوعها.


على الدائن أن يثبت حقه


وأوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً للمادة 113 من قانون المعاملات المدنية، أن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه.
وهو ما استقاه المشرّع من المبدأ العام في الشريعة الإسلامية الذي يقضي بأن «البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر».


الأصل براءة الذمة

لأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي مخالفة الأصل مدعياً كان أم مدعى عليه.
وبينت أنه من المقرر قضاءً أنه وفقًا لنص المادة 105 من قانون الإثبات أن اليمين المتممة، ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصًا متى خلت الدعوى من دليل كامل.


تشكيل بينة مبدئية

وذكرت المحكمة، أنها قد رأت الرسائل عبر برنامج «واتساب» وهي تشكل بيّنة مبدئية ولكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة.
وقد تقرر توجيه اليمين المتممة للمدعي، وكان قد حلفها طبقاً للصيغة المحددة، وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت استحقاقه للمبلغ المطالب به، ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدي للمدعي 86 ألفًا و995 درهمًا.

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