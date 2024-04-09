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مجهولة المصدر.. هجوم بالطائرات المسيرة على مبنى المخابرات السودانية

اشتباكات السودان
أرشيفية
أ أ
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شنت طائرات مسيرة ممجهولة المصدر، هجومًا على المخابرات السودانية، حيث استهدفت مباني جهاز المخابرات العامة في ولاية القضارف شرق البلاد.

استهداف مقر المخابرات السودانية:اضافة اعلان

وأفاد شهود عيان، اليوم (الثلاثاء)، بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر المخابرات بينما تصدت دفاعات الجيش السوداني لمسيرة أخرى كانت تحلق في سماء مدينة القضارف.
ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" عن الشهود قولهم: إن المسيرة قصفت مسجداً في مباني جهاز المخابرات، ما أدى إلى إصابة مواطن.

إسقاط 3 طائرات مسيرة:

وذكر مصدر في جهاز المخابرات أن الأجهزة الأمنية بالقضارف تفرض حصارا على المناطق المحيطة بموقع سقوط 3 مسيرات استهدفت مقر جهاز المخابرات بالولاية، مؤكدا التحفظ على عربة قتالية يشتبه في تعاونها مع منفذي الهجوم.
ولفت المصدر إلى أن فريقا أمنيا وهندسيا مختصا بدأ فحص حطام المسيرات وتوسيع دائرة البحث. وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة 7 مواطنين بإصابات خفيفة.

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