مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالته إلى أمير البلاد الجديد

أ أ

قدَم مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، استقالته إلى الأمير الجديد للبلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.



اضافة اعلان



استقالة مجلس الوزراء الكويتي



وحسب وكالة "كونا" الرسمية، فقد قدم ‏مجلس الوزراء الكويتي، استقالته إلى أمير الكويت.

وكان ‏الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أدى، صباح اليوم، القسم أمام مجلس الأمة أميرًا للكويت.





كلمة أمير الكويت عقب أداء اليمين الدستورية



مجلس الأمة الكويت ينادي بولي العهد أميرًا للبلاد



وفي كلمته عقب أداء اليمين الدستورية، أكد أمير الكويت استمرار دور ونهج الكويت الريادي مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، محافظين على التزاماتنا الخليجية والإقليمية والدولية.وتعهد الشيخ مشعل الأحمد بالحفاظ على الوحدة الوطنية ومكافحة صور الفساد وأشكاله، مبينًا أنه انطلاقًا من مسؤولية وأمانة الحكم يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع، نسمع ونرى، ونتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث، مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال.وبعد أن نعى الديوان الأميري الكويتي، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عامًا، نادى مجلس الوزراء الكويتي، بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت.