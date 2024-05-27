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مجزرة في رفح.. الزوارق الحربية للاحتلال تقصف شواطىء غزة

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قصف رفح
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قصفت الزوارق الحربية للاحتلال، اليوم الاثنين، شواطئ جنوب قطاع غزة، طال شواطئ النصيرات ودير البلح، المكتظة بخيام آلاف النازحين.

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمناطق متفرقة في القطاع، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من الفلسطينيين، ودمار واسع في المنازل والبنية التحتية.اضافة اعلان

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف وسط غزة

كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف للاحتلال على مخيمات وسط قطاع غزة.


 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في قصف استهدف تجمعاً للفلسطينيين في منطقة الزهور وسط مخيم النصيرات، كما استشهدت طفلة في قصف استهدف منزلاً في مخيم البريج، فيما أصيب عدد آخر بجروح في قصف وقع بالقرب من عيادة وكالة غوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم المغازي وسط القطاع، والذي تعرض لقصف مدفعي عنيف طال المناطق الشرقية من المخيم.

الاحتلال يفجر مركبات شمال الضفة الغربية

في الوقت نفسه، فجّرت قوات الاحتلال اليوم، عدة مركبات فلسطينية، خلال اقتحامها لبلدة كفر دان بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، والتي ترافق معها حملة مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين.
 في سياق متصل، نفّذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام واسعة لعدة أحياء بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، واعتدت على الفلسطينيين.


فيما اقتحمت تلك القوات بلدة السموع بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مدينة أريحا، وأجبرت الفلسطينيين على النزول من مركباتهم تحت تهديد السلاح واعتدت على العديد منهم.

الرئاسة الفلسطينية تندد بمجزرة خيام رفح

من ناحيتها، نددت الرئاسة الفلسطينية بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية بحق خيام النازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من ٣٥ فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح معظمهم من الأطفال والنساء، واصفة المجزرة بالمروعة.
 وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ": إن استهداف الاحتلال لخيام النازحين في رفح بشكل متعمّد هي مجزرة فاقت كل الحدود، مطالباً بتدخل عاجل وفوري لوقف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني".
 وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة البشعة هو تحدٍ لجميع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية، وعلى العالم التحرك فوراً لوقف هذا العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة .

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