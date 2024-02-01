الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مجاعة على الأبواب في غزة.. "الأونروا": وقف العمليات الإنسانية نهاية فبراير

الأونروا
الأونروا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم (الخميس) أنها ستضطر على الأغلب لوقف عملياتها في حلول نهاية فبراير الحالي في غزة.
وأوضحت أن ذلك جاء بعد تعليق عدد من الدول مساهماتها في تمويلها، جراء اتهامات مزعومة يروجها الاحتلال بمشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.اضافة اعلان

خطر المجاعة يهدد سكان غزة

وقالت الوكالة: من الصعب تصور أن ينجو سكان غزة من هذه الأزمة من دون عمل الوكالة ومساعداتها، موضحة في حسابها على "إكس" أنها ستوقف عملها في المنطقة بأكملها إذا ظل التمويل معلقاً.

وأشارت الوكالة إلى إن خطر المجاعة في شمال قطاع غزة يتفاقم، في ظل قلة المساعدات، مبينة أن الاحتياجات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص في غزة تواجه خطر التفاقم.

في غضون ذلك، قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي إن بلادها ستواصل تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ لأن دورها لا يمكن الاستغناء عنه في الدعم الإنساني لقطاع غزة.

اقرأ أيضا

الشرطة السويدية تعلن عن تدمير عبوة ناسفة بمحيط سفارة الاحتلال لديها

الأسوأ في تاريخ البلاد.. ارتفاع تكاليف المعيشة يجبر السكان على مغادرة لندن وتشريد آلاف الطلاب

بعد فرنسا.. الغضب يصل إلى إيطاليا وإسبانيا وجرارات المزارعين تحاصر مدن القارة العجوز

وزير الخارجية يبحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية مع نظيره الإيراني

يلتهم 35 طن غذاء لكل كيلو متر مربع.. الجراد الأصفر يغزو دولة عربية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الأونروا 9:17 م الأربعاء، 31 يناير 2024

الأمم المتحدة: الأونروا تمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة

السويدية رعاياها بسرعة وضرورة مغادرة لبنان بشكل سريع . 9:10 م الأربعاء، 31 يناير 2024

الشرطة السويدية تعلن عن تدمير عبوة ناسفة بمحيط سفارة الاحتلال لديها

images 2:20 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

اليونيسف: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الأمراض

الأونروا 10:13 م الأحد، 28 يناير 2024

الخارجية الفلسطينية: تعليق تمويل الأونروا ودعم المحتل في إبادة شعبنا عقوبات جماعية وازدواجية معايير

اقرأ أيضا

الأونروا
2:14 م الأربعاء، 31 يناير 2024

منظمات الأمم المتحدة تحذر من العواقب الكارثية لوقف تمويل وكالة "الأونروا"

a1d58738-b795-4072-a9bb-91b00af9c102
1:50 م الأربعاء، 31 يناير 2024

منظمات إسلامية تضع خطة عمل لمنع الإساءة للقرآن بهولندا

68678
1:37 م الأربعاء، 31 يناير 2024

بصاروخ باليستي.. كوريا الشمالية تختبر وضعية الهجوم المضاد السريع

عمران خان
10:42 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

بقضية جديدة.. سجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق 14 عامًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

خدمة تسجيل العنوان الوطني
7:00 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. تفاصيل خدمة تسجيل العنوان الوطني عبر منصة أبشر.. في 3 خطوات

ولي العهد
6:08 م الخميس، 01 فبراير 2024

ولي العهد يُعلن إطلاق شركة "آلات" لتسهم في جعل المملكة مركزاً عالميا للإلكترونيات والصناعات المتقدمة

ثلوج طريف
6:06 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. ثلوج وأمطار غزيرة تتجمد من شدة البرد في طريف

مساند العمالة المنزلية
10:15 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. سريان خدمة  التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند اليوم

الشيخ سعد الخثلان
5:15 م الخميس، 01 فبراير 2024

امرأة أدت صلاة الاستسقاء.. هل يشرع لها قلب عباءتها كالرجل؟

مساند العمالة المنزلية
4:42 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.. الرسوم والإجراءات