مجاعة على الأبواب في غزة.. "الأونروا": وقف العمليات الإنسانية نهاية فبراير

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أعلنت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم (الخميس) أنها ستضطر على الأغلب لوقف عملياتها في حلول نهاية فبراير الحالي في غزة.

وأوضحت أن ذلك جاء بعد تعليق عدد من الدول مساهماتها في تمويلها، جراء اتهامات مزعومة يروجها الاحتلال بمشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر. اضافة اعلان





خطر المجاعة يهدد سكان غزة



وقالت الوكالة: من الصعب تصور أن ينجو سكان غزة من هذه الأزمة من دون عمل الوكالة ومساعداتها، موضحة في حسابها على "إكس" أنها ستوقف عملها في المنطقة بأكملها إذا ظل التمويل معلقاً.وأشارت الوكالة إلى إن خطر المجاعة في شمال قطاع غزة يتفاقم، في ظل قلة المساعدات، مبينة أن الاحتياجات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص في غزة تواجه خطر التفاقم.في غضون ذلك، قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي إن بلادها ستواصل تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ لأن دورها لا يمكن الاستغناء عنه في الدعم الإنساني لقطاع غزة.