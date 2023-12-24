مباغتة أوكار للرذيلة في الكويت.. وقرار موجع بشأن عشرات الموقوفين

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تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط 25 شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة وتأجير الشقق المفروشة بأجر يومي في مختلف محافظات البلاد. اضافة اعلان





ضبط أوكار رذيلة في الكويت:

إدخال الخمور عبر طائرات في الكويت:

وأوضح الوزارة أنه تم إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، منوهة أن ذلك يأتي ‏استمراراً لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة.وفي وقت سابق كشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد أنه في قضية صندوق الجيش وجدنا قضايا متفرعة.وأوضح أنه من بين هذه القضايا المتفرعة محاولات إدخال خمور للكويت عبر الطائرات العسكرية وإدخال أجهزة تجسس والعسكريين الشرفاء رفضوا لذلك كان هناك مطالب بالتحقيق.وفي أواخر نوفمبر الماضي قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار سلطان بورسلي، بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك وحبس وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وبراءة عادل العنزي في قضية صندوق الجيش.