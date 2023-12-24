الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مباغتة أوكار للرذيلة في الكويت.. وقرار موجع بشأن عشرات الموقوفين

الداخلية الكويتية
الداخلية الكويتية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
 تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط 25 شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة وتأجير الشقق المفروشة بأجر يومي في مختلف محافظات البلاد.اضافة اعلان

ضبط أوكار رذيلة في الكويت:


وأوضح الوزارة أنه تم إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، منوهة أن ذلك يأتي ‏استمراراً لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة.

إدخال الخمور عبر طائرات في الكويت:



وفي وقت سابق كشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد أنه  في قضية صندوق الجيش وجدنا قضايا متفرعة.

وأوضح أنه من بين هذه القضايا المتفرعة محاولات إدخال خمور للكويت عبر الطائرات العسكرية وإدخال أجهزة تجسس والعسكريين الشرفاء رفضوا لذلك كان هناك مطالب بالتحقيق.

وفي أواخر نوفمبر الماضي قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار سلطان بورسلي، بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك وحبس وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وبراءة عادل العنزي في قضية صندوق الجيش.

اقرأ أيضا

24 ساعة مداهمات وحصار.. الأردن يكشف عن عملية كبيرة ضد مهربي المخدرات

إبطال مفعول قنبلة موقوتة داخل قطار في هذه الدولة

المبعوث الأممي: وقف إطلاق النار في اليمن بدعم من المملكة

طيور تتسبب في توقف الرحلات بمطار الكويت الدولي

سيول جارفة تغرق شوارع بيروت وسحب العالقين بالحبال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الداخلية الكويتية 7:02 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. غير مسبوقة في تاريخ البلاد.. جريمة كبرى هزت الكويت (فيديو)

45645645 10:27 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

شاهد.. الكويتيون يعزون أميرهم الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وفاة أخيه الراحل

أمير الكويت 3:53 م السبت، 16 ديسمبر 2023

الإعلان عن موعد دفن جثمان أمير الكويت والمسموح لهم بالحضور

الكويت 12:39 م السبت، 16 ديسمبر 2023

تليفزيون الكويت يقطع جميع برامجه بشكل مفاجئ ويبث القرآن الكريم.. ماذا حدث؟

اقرأ أيضا

رئيس أوكرانيا
4:04 م السبت، 23 ديسمبر 2023

سقوط مسؤول بارز في "الدفاع الأوكرانية" سرق أموال مخصصة لشراء ذخيرة الحرب

مخدر
3:28 م السبت، 23 ديسمبر 2023

قادمة من دولة أوروبية.. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بمطار القاهرة (صور)

شهداء غزة
3:06 م السبت، 23 ديسمبر 2023

في ساعات.. استشهاد 20 فلسطينياً في غارات للاحتلال على وسط قطاع غزة

سفارة المملكة في أوغندا
2:06 م السبت، 23 ديسمبر 2023

تركيا تقرر إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
6:01 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. أنهى حياة زوجته بطريقة مروعة وأخفى جثمانها.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالرياض

WhatsApp Image 2023-12-24 at 4.41.13 PM
5:44 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

"انظر في وجه محدثك ولا تفرض رأيك" .. أبرز 10 نصائح لاجتياز مقابلات العمل بنجاح

الداخلية الكويتية
5:44 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

مباغتة أوكار للرذيلة في الكويت.. وقرار موجع بشأن عشرات الموقوفين

رابت - الراتب - ريال -
5:00 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. كم يومًا تبقى على إيداع رواتب الموظفين لشهر ديسمبر؟

حساب المواطن - التسجيل
4:23 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

هل يجب تحديث حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

رواتب المتقاعدين2
3:01 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر ديسمبر من التأمينات