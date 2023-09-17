ماذا فعل زعيم كوريا الشمالية بعد رؤية الصواريخ النووية بروسيا؟ (فيديو)

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بعد
أن شاهد احدث الصواريخ النووية وصواريخ فرط الصوت، زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ
أون متحف بريمورسكي المائي "أكواريوم".
عرض
للحيوانات المائيةوحضر
الزعيم الكوري، عرضًا للحيوانات المائية وذلك خلال زيارته لمدينة فلاديفستوك الروسية.
وبعد انتهاء زيارة حافلة استمرت عدة أيام منذ وصوله الثلاثاء الماضي، غادر زعيم كوريا الشمالية روسيا.
زيارة منشآت عسكرية ومدنية روسية
والتقى الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وزار عدة منشآت عسكرية ومدنية روسية.
وحسب "سبوتنيك"، فقد استقل كيم، قطاره المدرع من محطة قطارات "أرتيوم-بريمورسكي-1" في مقاطعة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي على الحدود مع كوريا الشمالية، حيث أُقيم له حفل وداع.
بعد ان شاهد احدث الصواريخ النووية وصواريخ فرط الصوت …— أخبار قناة 24 السعودية (@saudi24tv) September 17, 2023
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يزرو متحف بريمورسكي المائي "أكواريوم" ويحضر عرضا للحيوانات المائية وذلك خلال زيارته لمدينة فلاديفستوك الروسية.#روسيا#كوريا_الشمالية pic.twitter.com/3AvnkK8Xha
وكان في وداع زعيم كوريا الشمالية وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، والسفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، وحاكم مقاطعة بريمورسكي، أوليغ كوجيمياك.