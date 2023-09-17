ماذا فعل زعيم كوريا الشمالية بعد رؤية الصواريخ النووية بروسيا؟ (فيديو)

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بعد أن شاهد احدث الصواريخ النووية وصواريخ فرط الصوت، زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون متحف بريمورسكي المائي "أكواريوم". اضافة اعلان





عرض للحيوانات المائية





زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يزرو متحف بريمورسكي المائي "أكواريوم" ويحضر عرضا للحيوانات المائية وذلك خلال زيارته لمدينة فلاديفستوك الروسية.pic.twitter.com/3AvnkK8Xha #كوريا_الشمالية بعد ان شاهد احدث الصواريخ النووية وصواريخ فرط الصوت …زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يزرو متحف بريمورسكي المائي "أكواريوم" ويحضر عرضا للحيوانات المائية وذلك خلال زيارته لمدينة فلاديفستوك الروسية. #روسيا September 17, 2023

وحضر الزعيم الكوري، عرضًا للحيوانات المائية وذلك خلال زيارته لمدينة فلاديفستوك الروسية.وبعد انتهاء زيارة حافلة استمرت عدة أيام منذ وصوله الثلاثاء الماضي، غادر زعيم كوريا الشمالية روسيا.زيارة منشآت عسكرية ومدنية روسيةوالتقى الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وزار عدة منشآت عسكرية ومدنية روسية.وحسب "سبوتنيك"، فقد استقل كيم، قطاره المدرع من محطة قطارات "أرتيوم-بريمورسكي-1" في مقاطعة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي على الحدود مع كوريا الشمالية، حيث أُقيم له حفل وداع.وكان في وداع زعيم كوريا الشمالية وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، والسفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، وحاكم مقاطعة بريمورسكي، أوليغ كوجيمياك.