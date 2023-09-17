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ماذا فعل زعيم كوريا الشمالية بعد رؤية الصواريخ النووية بروسيا؟ (فيديو)

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زعيم كوريا الشمالية
أ أ
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بعد أن شاهد احدث الصواريخ النووية وصواريخ فرط الصوت، زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون متحف بريمورسكي المائي "أكواريوم".اضافة اعلان

عرض للحيوانات المائية

وحضر الزعيم الكوري، عرضًا للحيوانات المائية وذلك خلال زيارته لمدينة فلاديفستوك الروسية.
وبعد انتهاء زيارة حافلة استمرت عدة أيام منذ وصوله الثلاثاء الماضي، غادر زعيم كوريا الشمالية روسيا.

زيارة منشآت عسكرية ومدنية روسية
والتقى الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وزار عدة منشآت عسكرية ومدنية روسية.
وحسب "سبوتنيك"، فقد استقل كيم،  قطاره المدرع من محطة قطارات "أرتيوم-بريمورسكي-1" في مقاطعة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي على الحدود مع كوريا الشمالية، حيث أُقيم له حفل وداع.

وكان في وداع زعيم كوريا الشمالية وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، والسفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، وحاكم مقاطعة بريمورسكي، أوليغ كوجيمياك.

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