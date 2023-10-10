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صحيفة تواصل الالكترونية

لوكسمبورج .. أغنى دولة أوروبية تواجه أزمة سكنية

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أزمة سكن
أ أ
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يعاني سكان لوكسمبورج من أزمة سكن حقيقة رغم كونها الدولة الأغلى في الاتحاد الأوروبي.

2000 يورو إيجار شهري:اضافة اعلان

واضطرت باسكال زورو، وهي معلمة وأم لثلاثة أطفال، إلى الانتظار لمدة خمسة أعوام قبل أن تتمكن من الوصول إلى السكن الاجتماعي المطلوب.

وقالت - بحسب "الفرنسية": "في السوق الخاصة، يكلف استئجار شقة من غرفتين ما لا يقل عن ألفي يورو - وهو أمر صعب مع دخل واحد فقط. السكن الميسر نادر، خاصة بالنسبة إلى الشباب والأسر ذات الوالد الوحيد".

وأضاف أنطوان باكود، الباحث في مرصد الإسكان: "مزيد من اللوكسمبورجيين يعبرون الحدود للعيش في ألمانيا أو بلجيكا أو فرنسا لمجرد انخفاض الإيجارات وأسعار العقارات".

وأوضح أن الوضع مثير للقلق بالنسبة إلى بلد يتمتع باقتصاد مزدهر يعتمد على الخدمات المالية.

وبلغ متوسط صافي دخل العامل الواحد في لوكسمبورج 47 ألف يورو (49 ألف دولار) سنويا في 2022، وفقا لتقديرات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي - وهو الأعلى في التكتل.

يطغى على الآخرين

في العاصمة، تباع الشقق الجديدة بمبلغ 13 ألف يورو للمتر المربع، بينما يصل سعر الشقق القديمة إلى 10700 يورو. ويبلغ متوسط تكلفة المنزل 1.5 مليون يورو.

وارتفعت الإيجارات 6.7 في المائة بين يونيو 2022 ويونيو 2023، وهو أسرع بكثير من معدل التضخم البالغ 3.4 في المائة خلال تلك الفترة.

وقال فيليب بوارييه، المحلل السياسي في جامعة لوكسمبورج، إن السكن أصبح "السؤال الذي يطغى على كل الأسئلة الأخرى" في الانتخابات التشريعية.

ندرة المساكن:

وأشار إلى "ندرة المساكن والأراضي، وتكلفة البناء أو الشراء، وارتفاع الإيجارات" بوصفها المشكلات الرئيسة.

وتعهد الحزبان السياسيان الرئيسان اللذان يأملان في قيادة الحكومة المقبلة باتخاذ إجراءات.

ووعد الحزب الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء كزافييه بيتيل بإنشاء وزارة كبرى للإسكان، ويريد فرض مزيد من الضرائب على العقارات الشاغرة والاستثمار في الإسكان الاجتماعي.

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