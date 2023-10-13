لهذا السبب.. هولندا تنصح بعدم السفر إلى لبنان إلا للضرورة

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أصدرت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة، تحذيرًا لمواطنيها من السفر غير الضروري إلى لبنان بسبب النزاع المسلح في المنطقة.

وكانت هولندا قد حذرت في وقت سابق من الأسبوع من السفر إلى جنوب لبنان، بالقرب من الحدود المضطربة مع شمال دولة الاحتلال، وقالت الآن إنها نصحت أيضا بعدم السفر إلى بقية لبنان ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.





اشتباكات على الحدود مع الكيان الصهيوني



حزب الله يهدد بمواجهة الاحتلال



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ويشهد لبنان صراعًا دائرًا على الحدود مع الكيان الصهيوني، ومنذ قليل استشهد صحفي نتيجة قصف صهيوني مكثف.وفي بيان لها أعلنت الحكومة اللبنانية أن استهداف الصحافيين وصمة عار جديدة تضاف إلى سجل الإسرائيليين.ونقلت وكالة رويترز عن نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنه يتابع خطوات الخصم ولديه جهوزية كاملة ومتى يحين وقت العمل سنقوم بالمواجهة.في الوقت نفسه، كشف وزير خارجية إيران أن بعض المسؤولين الغربيين سألوا عن فتح جبهات أخرى ضد الاحتلال وكل الاحتمالات ممكنة، مؤكدًا أن استمرار الجرائم سيٌقابل بالرد من "بقية المحاور".