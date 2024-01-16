لهذا السبب.. بريطانية تقاضي شركة حقن "أوزمبيك" للتنحيف

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تقدّمت سيدة بريطانية، لم يكشف عن هويتها، بدعوى قضائية ضد شركة «نوفو نورديسك»، المصنعة لحقن "أوزمبيك"، مطالبة بتعويض.

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دعوى قضائية ضد حقن "أوزمبيك"



حقن "أوزمبيك" تصيب مريضة بشلل في الأمعاء



"أوزمبيك" تستخدم للتنحيف بخلاف هدفها الأصلي



هل كانت المريضة تستخدم "أوزمبيك" للتنحيف أم للسكري؟



طريقة استخدام حقن "أوزمبيك"



وقالت إن السبب الرئيسي لرفع الدعوى القضائية هو إصابتها بإسهال مدى الحياة بعد إصابتها بشلل في المعدة جراء تناول حقن "اوزمبيك"، وفقا لـ "عكاظ".ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية مضمون الدعوى، حيث تم اتهام الشركة الدنماركية المنتجة لعقاري «أوزمبيك» و«ويغو»، بامتناعها عن إيضاح مخاطر استخدام هذه الحقن على العبوات.واعتبرت هذه السيدة واحدة من بين عشرات الأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة، بعد إصابتهم بمضاعفات صحية مدى الحياة، بعد استخدامهم للحقن.ويفترض أن هذه الحقن تصرف للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، ولكن بات العديد يستخدمها وسيلة للتنحيف السريع.وقال المحامون، بحسب 24 AE، إن آلافاً من الدعاوى القضائية الإضافية سيرفعها مرضى في جميع أنحاء أمريكا، اعتمادا على الدعاوى الحالية.ومن غير الواضح ما إذا كانت المدعية قد استخدمت ذلك الدواء لإنقاص الوزن أو لعلاج مرض السكري، كما أنه من غير المعروف المدة التي كانت تستخدم فيها الدواء قبل تضرر أمعائها.ويتم حقن هذه الأدوية مرة واحدة أسبوعيًا في المعدة أو الفخذ أو الذراع، وهي عبارة عن مادة سيماغلوتيد، والتي تساعد البنكرياس على إطلاق الكمية المناسبة من الأنسولين عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة.