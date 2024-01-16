لهذا السبب.. بريطانية تقاضي شركة حقن "أوزمبيك" للتنحيف

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تقدّمت سيدة بريطانية، لم يكشف عن هويتها، بدعوى قضائية ضد شركة «نوفو نورديسك»،
المصنعة لحقن "أوزمبيك"، مطالبة بتعويض.
دعوى قضائية ضد حقن "أوزمبيك"وقالت إن السبب الرئيسي لرفع الدعوى القضائية هو إصابتها بإسهال مدى الحياة
بعد إصابتها بشلل في المعدة جراء تناول حقن "اوزمبيك"، وفقا لـ
"عكاظ".
حقن "أوزمبيك" تصيب مريضة بشلل في الأمعاءونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية مضمون الدعوى، حيث تم اتهام الشركة
الدنماركية المنتجة لعقاري «أوزمبيك» و«ويغو»، بامتناعها عن إيضاح مخاطر استخدام
هذه الحقن على العبوات.
واعتبرت هذه السيدة واحدة من بين عشرات الأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة، بعد إصابتهم بمضاعفات صحية مدى الحياة، بعد استخدامهم للحقن.
"أوزمبيك" تستخدم للتنحيف بخلاف هدفها الأصليويفترض أن هذه الحقن تصرف للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2،
ولكن بات العديد يستخدمها وسيلة للتنحيف السريع.
وقال المحامون، بحسب 24 AE، إن آلافاً من الدعاوى القضائية الإضافية سيرفعها مرضى في جميع أنحاء أمريكا، اعتمادا على الدعاوى الحالية.