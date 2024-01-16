الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لهذا السبب.. بريطانية تقاضي شركة حقن "أوزمبيك" للتنحيف

حقن "أوزمبيك
حقن "أوزمبيك"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدّمت سيدة بريطانية، لم يكشف عن هويتها، بدعوى قضائية ضد شركة «نوفو نورديسك»، المصنعة لحقن "أوزمبيك"، مطالبة بتعويض.
اضافة اعلان

دعوى قضائية ضد حقن "أوزمبيك"

وقالت إن السبب الرئيسي لرفع الدعوى القضائية هو إصابتها بإسهال مدى الحياة بعد إصابتها بشلل في المعدة جراء تناول حقن "اوزمبيك"، وفقا لـ "عكاظ".

حقن "أوزمبيك" تصيب مريضة بشلل في الأمعاء

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية مضمون الدعوى، حيث تم اتهام الشركة الدنماركية المنتجة لعقاري «أوزمبيك» و«ويغو»، بامتناعها عن إيضاح مخاطر استخدام هذه الحقن على العبوات.
واعتبرت هذه السيدة واحدة من بين عشرات الأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة، بعد إصابتهم بمضاعفات صحية مدى الحياة، بعد استخدامهم للحقن.

"أوزمبيك" تستخدم للتنحيف بخلاف هدفها الأصلي

ويفترض أن هذه الحقن تصرف للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، ولكن بات العديد يستخدمها وسيلة للتنحيف السريع.
وقال المحامون، بحسب 24 AE، إن آلافاً من الدعاوى القضائية الإضافية سيرفعها مرضى في جميع أنحاء أمريكا، اعتمادا على الدعاوى الحالية.

هل كانت المريضة تستخدم "أوزمبيك" للتنحيف أم للسكري؟

ومن غير الواضح ما إذا كانت المدعية قد استخدمت ذلك الدواء لإنقاص الوزن أو لعلاج مرض السكري، كما أنه من غير المعروف المدة التي كانت تستخدم فيها الدواء قبل تضرر أمعائها.

طريقة استخدام حقن "أوزمبيك"

ويتم حقن هذه الأدوية مرة واحدة أسبوعيًا في المعدة أو الفخذ أو الذراع، وهي عبارة عن مادة سيماغلوتيد، والتي تساعد البنكرياس على إطلاق الكمية المناسبة من الأنسولين عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة.

اقرأ أيضا

شبكة مهربين تشبه النمل.. تهريب 125 مليون دولار خلال 83 رحلة من لندن لمدينة خليجية (تفاصيل)

مقتل وإصابة العشرات بانفجار مستودع تجاري في هذه الدولة

الرئيس الأوكراني يطلب عقد مؤتمر سلام عالمي .. هل يرفع الراية البيضاء لروسيا؟

مخزونات وفيرة تكفي 7 أشهر.. دولة عربية تستغني عن استيراد القمح

بسبب أحداث البحر الأحمر.. دولة خليجية تتجه لوقف تصدير المواشي الحية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

صاروخ يستهدف سفينه - ارشيف الصور
6:35 م الإثنين، 15 يناير 2024

صاروخ يستهدف سفينة بالقرب من اليمن

v,sdh - sghp fd,g,[d
6:25 م الإثنين، 15 يناير 2024

الدفاع الروسية: واشنطن تختبر استخدام فيروس "جدري القردة" كسلاح بيولوجي

أمطار غزيرة في البرازيل
6:07 ص الإثنين، 15 يناير 2024

البرازيل.. مصرع 11 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية (فيديو)

WhatsApp Image 2024-01-14 at 11.12.59 PM
12:14 ص الإثنين، 15 يناير 2024

مسمار يخرج من مسدس بالخطأ ليدخل في عين رجل ويستقر بالجمجمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نظام نور
12:05 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. قبل إغلاق الباب.. أسرع طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين

أمطار غزيرة على عسير
11:36 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من رياح شديدة على الرياض وهذه المناطق لـ8 مساءً

الراحة والجمال
11:35 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

مشاعر الراحة والجمال والرضا في هاشتاق "النفسية محتاجة كمل إنت"

STC
11:06 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. بـ6 مميزات.. رابط التقديم على وظائف الاتصالات السعودية لجميع المؤهلات

أهم 10
10:14 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وزير الشؤون الإسلامية يرد على موظفي العقود وحساب المواطن للأجنبية

sami-2
10:04 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

ينتهي غدًا.. لا يفوتك التقديم على برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية