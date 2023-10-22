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صحيفة تواصل الالكترونية

لن تصدق ما فعله غاضبون إسبان مع أحد أغنياء دولة الاحتلال (تفاصيل مثيرة)

اقتحام الفندق
الفندق
أ أ
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أقدم غاضبون من المحتجين الإسبان الذين تظاهروا، أمس السبت، على السيطرة على فندق "كورتيس" المملوك لمليونير تابع لدولة الاحتلال في مدينة برشلونة.

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يأتي هذا في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة ، حيث ظل المحتجون الغاضبون في أرجائه أكثر من ساعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن عددهم كان أكثر من 100 مؤيد للفلسطينيين.

وأوضحت أن فندق "كورتيس" يملكه رجل الأعمال الصهيوني حايم تسوف المصنف في الدرجة 42 بين أغنياء دولة الاحتلال، وذلك وفق ما ورد العام الماضي بلائحة مجلة "فوربس" الاقتصادية الأميركية.

 وأفادت وسائل الإعلام أن الغاضبين  احتلواصالة الاستقبال، وانتشروا في السلالم وقاموا بإنزال أعلام دولية مرفرفة على واجهته، ورفعوا العلم الفلسطيني بدلا منها.

وبعدها خرج عدد منهم إلى الشرفات وأطلقوا صيحات مؤيدة للفلسطينيين، ومنددة بالحملة العسكرية لدولة الاحتلال ضدهم.

ونقلت عن بعضهم أن مظاهرتهم تهدف إلى التذكير بما جرى في غزة من عقاب جماعي على الفلسطينيين من قبل دولة الاحتلال.

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