لن تتخيل ماحدث.. مسلح يدخل متجرًا لسرقته حاملُا قنبلة في هذه الدولة (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواص الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عصابة في الإكوادور امتهنت ابتزاز المتاجر حيث يطلبون منهم المال مقابل عدم تخريب أو تدمير محلهم. اضافة اعلان





مسلح يدخل متجرًا لسرقته حاملُا قنبلة في هذه الدولة



تزايد معدلات الجريمة في الإكوادور



تزايد نشاط عصابات تهريب المخدرات







عصابة في الإكوادور امتهنت ابتزاز المتاجر حيث يطلبون منهم المال مقابل عدم تخريب أو تدمير محلهم، صاحب هذا المتجر رفض الانصياع لهم فأرسلوا له أحد أعضائهم لزرع قنبلة وتفجير محله لكن القنبلة انفجرت في المجرم نفسه وأصبح أشلاء. مقطع لا يناسب البعض…عصابة في الإكوادور امتهنت ابتزاز المتاجر حيث يطلبون منهم المال مقابل عدم تخريب أو تدمير محلهم، صاحب هذا المتجر رفض الانصياع لهم فأرسلوا له أحد أعضائهم لزرع قنبلة وتفجير محله لكن القنبلة انفجرت في المجرم نفسه وأصبح أشلاء. pic.twitter.com/Z67AZ45uAX December 29, 2023

وعلى منصة "إكس"، تم تداول فيديو صاحب أحد المتاجر رفض الانصياع للعصابة فأرسلوا له أحد أعضائهم لزرع قنبلة وتفجير محله لكن القنبلة انفجرت في المجرم نفسه وأصبح أشلاء خلال ثوان معدودة.وخلال السنوات الأخيرة، تشهد الإكوادور تزايد وتيرة أعمال العنف وارتفاع معدلات الجريمة من جانب العصابات المسلحة التي يلجأ بعضها إلى ممارسات مخيفة كقطع الرؤوس.ونقلت "بي بي سي" عن مراقبين، أن هذا العنف المتزايد في الإكوادور يرجع إلى العصابات المكسيكية التي امتدت أنشطتها إلى داخل البلاد، حيث تقوم يتجنيد عصابات محلية لتهريب مخدر الكوكايين.فيما أعلن رئيس الإكوادور حالة الطوارئ في البلاد عدة مرات، في محاولة للحدّ من العنف المتزايد، مؤكدًا أن الهجمات التي تشنّها عصابات تهريب المخدرات التي تزداد قوة تعدّ بمثابة إعلان حرب.