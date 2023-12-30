لن تتخيل ماحدث.. مسلح يدخل متجرًا لسرقته حاملُا قنبلة في هذه الدولة (فيديو)

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تداول
رواد مواقع التواص الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عصابة في الإكوادور امتهنت ابتزاز
المتاجر حيث يطلبون منهم المال مقابل عدم تخريب أو تدمير محلهم.
مسلح
يدخل متجرًا لسرقته حاملُا قنبلة في هذه الدولةوعلى
منصة "إكس"، تم تداول فيديو صاحب أحد المتاجر رفض الانصياع للعصابة
فأرسلوا له أحد أعضائهم لزرع قنبلة وتفجير محله لكن القنبلة انفجرت في المجرم نفسه
وأصبح أشلاء خلال ثوان معدودة.
تزايد
معدلات الجريمة في الإكوادوروخلال
السنوات الأخيرة، تشهد الإكوادور تزايد وتيرة أعمال العنف وارتفاع معدلات الجريمة من
جانب العصابات المسلحة التي يلجأ بعضها إلى ممارسات مخيفة كقطع الرؤوس.
ونقلت "بي بي سي" عن مراقبين، أن هذا العنف المتزايد في الإكوادور يرجع إلى العصابات المكسيكية التي امتدت أنشطتها إلى داخل البلاد، حيث تقوم يتجنيد عصابات محلية لتهريب مخدر الكوكايين.
تزايد نشاط عصابات تهريب المخدراتفيما
أعلن رئيس الإكوادور حالة الطوارئ في البلاد عدة مرات، في محاولة للحدّ من العنف
المتزايد، مؤكدًا أن الهجمات التي تشنّها عصابات تهريب المخدرات التي تزداد قوة
تعدّ بمثابة إعلان حرب.
مقطع لا يناسب البعض…— إياد الحمود (@Eyaaaad) December 29, 2023
عصابة في الإكوادور امتهنت ابتزاز المتاجر حيث يطلبون منهم المال مقابل عدم تخريب أو تدمير محلهم، صاحب هذا المتجر رفض الانصياع لهم فأرسلوا له أحد أعضائهم لزرع قنبلة وتفجير محله لكن القنبلة انفجرت في المجرم نفسه وأصبح أشلاء.pic.twitter.com/Z67AZ45uAX