الأربعاء، 18 شعبان 1445 ، 28 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لنحو 30 ألف شهيد.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة مع استمرار القصف

النازحون في غزة
شهداء غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 145 على التوالي إلى 29.954 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 70.325 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.اضافة اعلان

استشهاد 76 فلسطينيًا خلال 24 ساعة

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 76 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب 110 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.
وأكدت وجود العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

الاحتلال يعتقل 7305 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر

فيما وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 7305 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
 وأشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الساعات الماضية 35 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام لمناطق عدة في الضفة الغربية، ترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تنكيل بالمعتقلين وتدمير لممتلكات عائلاتهم.

الوضع الحالي في قطاع غزة مروع للغاية

وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الوضع الحالي في قطاع غزة مروع للغاية، إذ يقوم كيان الاحتلال، منذ 144 يوماً باستهداف المدنيين الفلسطينيين، الأطفال منهم والنساء، بالأسلحة الفتاكة، ويدمر المباني السكنية والبنى التحتية ويستهدف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، كما يدمر القطاع الصحي بشكل ممنهج.

اقرأ أيضا

الكويت.. قرار جديد من القضاء بشأن طبيبة عربية انتحلت صفة مواطن كويتي

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

تراجع غير مسبوق في عدد المواليد باليابان.. ما السبب؟

على رأسهم نائب قائد فيلق القدس.. أمريكا تستهدف داعمي الحوثي بعقوبات جديدة

شهداء وجرحى في قصف عنيف للاحتلال على غزة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شهداء غزة 4:43 م الثلاثاء، 20 فبراير 2024

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 29195 شهيدًا

تشييع شهداء غزة 12:50 م الثلاثاء، 20 فبراير 2024

غزة الآن.. استشهاد واعتقال فلسطينيين في قصف مكثف لطيران الاحتلال

تشييع شهداء غزة 1:50 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

غزة الآن.. ارتفاع عدد ضحايا القصف المستمر لـ 28.473 شهيدًا

تشييع شهداء غزة 4:09 م الإثنين، 12 فبراير 2024

67984 جريحًا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 28340 شهيدًا