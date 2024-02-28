لنحو 30 ألف شهيد.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة مع استمرار القصف

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 145 على التوالي إلى 29.954 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 70.325 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.





استشهاد 76 فلسطينيًا خلال 24 ساعة



الاحتلال يعتقل 7305 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر



الوضع الحالي في قطاع غزة مروع للغاية



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 76 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب 110 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.وأكدت وجود العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.فيما وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 7305 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الساعات الماضية 35 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام لمناطق عدة في الضفة الغربية، ترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تنكيل بالمعتقلين وتدمير لممتلكات عائلاتهم.وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الوضع الحالي في قطاع غزة مروع للغاية، إذ يقوم كيان الاحتلال، منذ 144 يوماً باستهداف المدنيين الفلسطينيين، الأطفال منهم والنساء، بالأسلحة الفتاكة، ويدمر المباني السكنية والبنى التحتية ويستهدف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، كما يدمر القطاع الصحي بشكل ممنهج.