لنحو 30 ألف شهيد.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة مع استمرار القصف

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ارتفع
عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 145 على
التوالي إلى 29.954 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 70.325 جريحًا؛ معظمهم من النساء
والأطفال.
استشهاد
76 فلسطينيًا خلال 24 ساعة وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 76 فلسطينيًا
استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب 110 بجروح في القصف المستمر على قطاع
غزة.
وأكدت وجود العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
الاحتلال
يعتقل 7305 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر فيما
وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من
7305 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الساعات الماضية 35 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام لمناطق عدة في الضفة الغربية، ترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تنكيل بالمعتقلين وتدمير لممتلكات عائلاتهم.