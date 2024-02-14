لم تحدث منذ عامين.. عاصفة ثلجية تضرب نيويورك (صور)

أ أ

تشهد مناطق شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة شتوية شديدة لم تحدث منذ عامين، حيث أدت إلى تساقط ثلوج سميكة في نيويورك، وتسبّبت في إلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس.





إلغاء أكثر من 1220 رحلة جوية:



ثلوج سميكة على مدينة نيويورك:



تحذير الأرصاد الجوية الوطنية في أمريكا:



وألغيت أكثر من 1220 رحلة جوية بما فيها 43% من الرحلات في مطار لاغارديا في نيويورك، بالإضافة إلى واحدة من كل خمس رحلات في مطار جون- إف كينيدي الدولي في المدينة، وفق موقع "فلايت أوير" المتخصّص في تتبّع حركة الطيران.واضُطرَّت المدارس إلى إغلاق أبوابها في مدينة نيويورك، فيما دعت السلطات العامة إلى تجنب القيادة وسط ظروف قد تكون خطرة.وغطَّت ثلوج سميكة مدينة نيويورك (8,5 ملايين نسمة) ومواقعها الأكثر شهرة مثل سنترال بارك وجسر بروكلين وساحة تايمز سكوير، وضواحيها.وأفاد نظام إشعارات الطوارئ في المدينة في تحذير: "يُتوقَّع تساقط ثلوج تراوح سماكتها ما بين 10 و20 سنتيمتراً وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 64 كيلومتراً في الساعة. تجنبوا التنقل غير الضروري. وإذا كان عليكم ذلك، استخدموا وسائل النقل الجماعي".وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من عواصف شتوية إلى أكثر من 32 مليون شخص في نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا خصوصاً.كما عُزلت مناطق ريفية في الشمال الشرقي بسبب الثلوج الكثيفة التي غطّت الطرق.وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تحديث: "ستحمل العاصفة رياحاً قويةً وثلوجاً كثيفة... ما قد يؤدي إلى تضرّر أشجار وخطوط كهرباء وتعطيل السفر. ويُتوقَّع حدوث فيضانات ساحلية على طول أجزاء من الساحل الشرقي".